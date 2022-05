Tivolis problemer med Fredagsrock fortsætter - og nu går det udover selve artisterne på scenen.

Fredag skulle musikkollektivet Cheff Records, der består af TopGunn, Klumben, Kidd og Eloq, have spillet Fredagsrock-koncert klokken 22:00 i Københavns Tivoli, men det får de nu ikke lov til.

Tivoli har haft problemer med publikum til årets to første Fredagsrock-koncerter, hvor der både opstod tumult foran scenen, og hvor publikum kravlede ulovligt over Tivolis hegn for at kunne komme ind efter, der var meldt udsolgt.

Derfor indførte man sidste fredag et nyt pladsreservationssystem til Aquas koncert.

Her gik det ifølge Tivoli rigtig godt med et mere 'modent' publikum- men da man til den kommende Cheff Records-koncert forventer igen at få besøg af et yngre publikum - har man altså valgt at aflyse for at 'for at få tid til at videreudvikle på det nye reservationssystem,' lyder det i en pressemeddelelse.

Cheff Records. Vis mere Cheff Records.

Og det er Cheff Records-holdet selvfølgelig ærgerlige over.

»Vi er kede af, at vi ikke kan spille sommerens første koncert på fredag. Vi havde virkelig glædet os,« lyder det i en udtalelse fra Cheff Records-talsmand Oliver 'TopGunn' Gammelgaard, der er send til B.T. via deres pladeselskab.

Han fortsætter:

»Men sikkerheden og den gode oplevelse har altid været vores førsteprioritet, så vi har forståelse for, at Tivoli bliver nødt til at aflyse. Vi glæder os til at se alle vores Cheff-fans til vores andre koncerter henover sommeren. Men alle fans bør holde øje med vores Instagram de kommende dage.«

Det er uvist hvornår Tivoli præcis valgte aflyse koncerten, men så sent som tirsdag aften kunne man se Cheff Records-holdet reklamere for deres Fredagsrock-koncert på Instagram.

Cheff Records pladeselskab oplyser i den sammenhæng, at Cheff Records trods aflysningen stadig får løn for koncerten som aftalt.