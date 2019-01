Den franske rapper 'MHD' er mistænkt for drab og aflyser derfor sin koncert i Oslo i Norge.

MHD spiller også koncert i København den 30. januar i Den Grå Hal. Den koncert er dog endnu ikke blevet aflyst.

24-årige Mohamed Syll, bedre kendt som 'MHD', blev mistænkt for drab, efter en 23-årig mand døde efter slagsmål i Paris i sommer.

MHD selv nægter at være indblandet i dødsfaldet. Det skriver det norske medie VG.

Ud over den aflyste koncert i Oslo, kunne det svenske medie Aftonbladet også meddele tidligere på ugen, at MHD havde aflyst sin koncert i Sverige.

I en udtalelse i forbindelse med aflysningen i Norge beklager MHDs management.

»Vi beklager, at den planlagte koncert med MHD på Sentrum Scene den 25. januar ikke bliver til noget grundet årsager, vi ikke kan kontrollere. Vi arbejder aktivt for at finde en ny dato i Oslo så hurtigt som muligt. Vi sætter stor pris på jeres tålmodighed og forståelse, og I har vores dybeste beklagelse,« udtaler MHDs management.

Det var i forrige uge, at rapperen blev arresteret og sigtet for drab.

Rapperen MHD aflyser sin koncert i Oslo, da han er mistænkt for drab. Den 30. spiller han koncert i København. (Photo by Leo MOUREN / AFP) Foto: LEO MOUREN Vis mere Rapperen MHD aflyser sin koncert i Oslo, da han er mistænkt for drab. Den 30. spiller han koncert i København. (Photo by Leo MOUREN / AFP) Foto: LEO MOUREN

Den 24-årige rapper siges at være indblandet i et 'bande-slagsmål', der altså endte ud i, at en 23-årig mand døde.

Ifølge AFP siger rapperens advokat, Elise Arfi, at artisten aldrig nogensinde har været indblandet i bandekriminalitet.

MHD er især kendt for nummeret 'Afro Trap Part. 3. (Champions League)', som eftersigende skulle være en hyldest til fodboldklubben 'Paris Saint-Germain'.

MHD spillede også på sidste års Roskilde Festival.