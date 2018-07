Den amerikanske Charlamagne tha God indrømmer, at han voldtog sin hustru første gang, de havde sex. Samtidig hævder han, at det samme sker for andre unge mænd.

»Jeg bliver ved med at sige det her. Jeg har fortalt det igen og igen. Det var en masse ting, som vi knægte gjorde, især da vi var unge, der var voldtægt. Vi overvejede bare ikke, at det var voldtægt,« siger Charlamagne tha God ifølge News.au.

Den kontroversielle rapper og radiovært fortæller, at han en lørdag aften havde hængt ud med sin kone i starten af deres forhold, hvor hun var blevet enormt beruset.

»Hun var gået kold på sofaen, og alligevel havde vi sex. Hun var selv med i akten, men hun var virkelig fuld,« siger den 40-årige rapper og fortsætter:

»Jeg har siden spugt hende: 'Voldtog jeg dig første gang vi havde sex?' og hun svarede: 'Set i bakspejlet, så ja.'«

Siden har Charlamagne tha God undskyldt for sine udtalelser omkring voldtægten i podcasten 'Brilliant Idiots', hvor han har sagt 'kommunikationen slog fejl.'

»Jeg vil gerne dele det her, fordi jeg ønsker, at folk skal lære noget af det. Lad være med at have sex med en kvinde... der ikke er i stand til det. Lad hende være i fred,« siger Charlamagne tha God.

Det er ikke første gang, at rapperen bliver nævnt i forbindelse med voldtægtsager i medierne.

I 2015 fortalte rapperen i podcasten 'Brilliant Idiots', at han havde haft sex med en kvinde, der ikke var i stand til at sige fra.

Rapperen forklarede, at de begge havde taget et lægemiddel, der af nogen bliver brugt som rusmiddel, og de havde sex. Næste morgen havde kvinden ikke kunnet huske, hvad der var foregået.

Charlamagne tha God har været gift med sin hustru, Jessica Gadsden, siden 2014. De har ingen børn sammen.