Hvis du havde glædet dig til at rocke med Limp Bizkit til dette års Smukfest, skal du gøre dig klar til at blive skuffet.

Bandet har nemlig været nødt til at udsætte hele deres europæiske turné grundet sygdom.

Det skriver Smukfest selv i et opslag på Facebook.

»Limp Bizkit har desværre udsat hele deres europæiske turné pga. sygdom. Det er surt, og vi ønsker bandet rigtig god bedring,« lyder det.

Booker på festivalen, Mikkel Xaiver, udtaler i meddelelsen, at man endnu ikke har fundet et band til at overtage for det amerikanske band.

»Aflysning i sidste øjeblik vil altid være en risiko, når man laver festival. Nu har Limp Bizkit meldt afbud, og det er super ærgerligt, men vi går straks i gang med at finde en erstatning til Stjernescenen.«

»At sammenligne andre med Fred Durst og co. er svært. Alligevel arbejder vi benhårdt på at give muligheden til et band der kan udfylde pladsen, men mere kan jeg ikke sige lige nu,« lyder det.

Også bandet selv har kommenteret på deres Instagram, at de desværre har måtte aflyse.

»Vi undskylder meget over for vores loyale fans, promoters og medarbejdere,« skriver de.