Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et af verdens allerstørste musiknavne vender tilbage til Danmark.

I 2023 vender det østtyske heavy-metalband Rammstein tilbage til Danmark.

Det skriver GAFFA.

Rammstein har netop færdiggjort deres turné rundt i Europa, som mildest talt kan beskrives som succesrig.

Alene i Tyskland solgte bandet 600.000 billetter til deres koncerter på kun to timer.

Og den afslutningskoncerten torsdag i Oostende i Belgien annoncerede bandet fra Berlin, at de vil besøge Danmark igen til næste år.

I juni gæstede de Ceres Arena i Aarhus foran 38.000 tilskuere, men nu tyder alt på, at de vender tilbage.

I slutningen af august starter Rammstein endnu en turné – denne gang i USA og Mexico City.

Foto: Vit Simanek Vis mere Foto: Vit Simanek

I Norge er Rammstein det band med flest solgte billetter til en enkelt koncert. 65.000 billetter blev det til.

Hos vores svenske naboer slog bandet -–bag blandt andet sangen 'Du Hast' – også rekord.

Her blev Rammstein det første band til at spille tre udsolgte koncerter på Ullevi i Göteborg med et samlet tilskuerantal på 162.000.

Og ja, det var selvsamme stadion, hvor John 'Faxe' Jensen og Kim Vilfort bankede en historisk EM-triumf til Danmark.

GAFFA har forsøgt at kontakte Rammsteins danske bookingselskab All Things Live for at få bekræftet deres tilbagevenden til Danmark.