Rockfans kan godt begynde at se frem til 2020.

Det amerikanske rockband Rage Against The Machine gør nemlig comeback og spiller flere koncerter i 2020. Det skriver mediet Forbes, som har fået det bekræftet.

Comeback-nyheden begyndte allerede at florere tidligere på fredagen.

På den nye Instagram-konto 'rageagainstthemachine' blev der nemlig lagt et billede op, der viser de aktuelle uroligheder i Chile.

El Paso, TX March 26, 2020 Las Cruces, NM March 28, 2020 Phoenix, AZ March 30, 2020 Indio, CA April 10, 2020 Indio, CA April 17, 2020

I billedteksten stod der samtidig fem datoer og fire byer, hvilket indikerede en række kommende koncerter. Det pustede for alvor til ilden om, hvorvidt bandet genopstår næste år.

Nu bekræfter Wayne Kamemoto, en mangeårige person tæt på bandet, at nyheden er god nok, og at bandet vender tilbage på scenen med fem koncerter i 2020.

Over for Forbes fortæller Wayne Kamemoto nemlig, at 'Bandets sociale medie er præcist'.

Alle koncerter spilles i USA og finder sted mellem den 26. marts og 17. april. Bandet optræder nærmere bestemt i El Paso, Texas, Las Cruces, New Mexico, Phoenix, Arizona og to gange under festivalen Coachella i Indio, Californien.

Rage Against The Machine har ikke optrådt siden 2011. Foto: DANIEL KARMANN Vis mere Rage Against The Machine har ikke optrådt siden 2011. Foto: DANIEL KARMANN

Hvorvidt bandet spiller yderligere koncerter efterfølgende, er der ikke meldt noget om.

Det er ikke første gang, bandet genopstår efter at have været gået fra hinanden.

Det samme skete i 2007, hvor man fortsatte frem til 2011. Tidligere havde bandet optrådt fra 1991 til 2000.

Bandet spillede også på Roskilde Festival i 1996.