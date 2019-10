Bauer Medier mangler fem millioner kroner for at kunne køre Radio Klassisk videre.

Hvis ikke politikerne spytter i kassen, lukker radiokanalen inden årsskiftet.

Det siger Bauer Medias administrerende direktør, Jim Receveur til Mediawatch.

»I forbindelse med vores budgetplanlægning for 2020 har vi måttet erkende, at vi ikke kan få økonomien på Radio Klassisk til at hænge sammen. Derfor må vi lukke kanalen, hvis ikke vi finder en løsning,« siger Jim Receveur.

Den klassiske musikkanal åbnede for fem år siden på DAB+ og finansieres af annoncerindtægter.



Ifølge Jim Receveur er der investeret et tocifret millionbeløb, og Radio Klassisk har opbygget en lytterskarer på 60.000 ugentlige lyttere. Radiokanalen kan drives for fem millioner kroner årligt, og de penge håber Jim Receveur at kunne hente hos den nye regering.

For en måned siden fandt regeringen 15 millioner kroner, som blev afsat til at redde P6 Beat og P8 Jazz, som ellers stod til at lukke som følge af DR's omfattende spareplan.

Nu håber Jim Receveur, at politikerne også vil forbarme sig over Radio Klassisk.