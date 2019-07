Is this the real life? Is this just fantasy?

De spørgsmål kunne levende såvel som døde Queen-medlemmer meget vel stille sig selv i disse dage.

Deres kæmpehit Bohemian Rhapsody har nemlig lige slået en helt særlig rekord, skriver BBC.

Musikvideoen til den ikoniske sang er nu den ældste nogensinde, der har ramt en milliard visninger på Youtube.

Godt nok har sangen efterhånden 44 år på bagen, men det betyder ikke, at den ikke stadig er aktuel.

Sangen fik endnu en oprejsning i forbindelse med filmen af samme navn, der havde premiere sidste efterår. Det kunne ses på både musikstreamingtjenester og altså på Youtube.

Rekorden er da heller ikke gået uset hen hos Brian May og Roger Taylor, der er de eneste bandmedlemmer, som stadig lever.

De har fejret succesen ved at lave en ny version af sangen til Youtube.

Under Golden Globe-uddelingen i januar vandt skuespiller Rami Malek prinsen for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i 'Bohemian Rhapsody'. Her poserer han under prisuddelingen med Brian May (tv, red.) og Roger Taylor (th, red.). Foto: MARK RALSTON Vis mere Under Golden Globe-uddelingen i januar vandt skuespiller Rami Malek prinsen for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i 'Bohemian Rhapsody'. Her poserer han under prisuddelingen med Brian May (tv, red.) og Roger Taylor (th, red.). Foto: MARK RALSTON

Men når alt kommer til alt, kan det gamle hit ikke helt måle sig med nutidens største baskere.

For selvom en milliard afspilninger er en flot præstation, er det ikke engang nok til at lande sangen en plads på top 100-listen over de mest afspillede videoer på Youtube nogensinde.

På den liste sidder Luis Fonsis hit Despacito øverst på tronen med over seks milliarder afspilninger.

Alligevel kan bandet - eller resterne af det - dog fryde sig over, at det er det eneste band udover Gun N’ Roses, der har en sang fra det 20’ende århundrede, som er blevet afspillet over en milliard gange på videotjenesten. I Gun N’ Roses’ tilfælde drejer det sig om videoen til November Rain.