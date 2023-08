'Fat bottomed girls, you make the rockin' world go round'.

Sådan skråler Freddie Mercury på nummeret 'Fat bottomed girls' fra 1978, men her 45 år senere er hittet blevet droppet.

Det er nemlig blevet fjernet fra en ny udgave af Queens storsælgende 'Greatest Hits'-album.

Det skriver flere musikmedier som NME og Billboard.

Sangen, der er en fræk kærlighedserklæring til tykke damer, har nemlig været for hård kost for de børn og unge mennesker, der er målgruppen på lydplatformen Yoto.

Derfor er sangen blevet fjernet fra Queens opsamlingsalbum, der for nylig udkom på den britiske lydplatform.

'Fat bottomed girls' har ellers været med på Queens 'Greatest Hits'-album, siden det første gang blev udgivet i 1981 sammen med andre store hits som 'Bohemian Rhapsody' og 'We Will Rock You'.

Men på Yoto kan man altså nu kun høre 16 ud af de normalt 17 største hits fra Queens opsamlingsalbum.

Det ikoniske britiske rockband Queen bestod af bassisten John Deacon, guitaristen Brian May, trommeslager Roger Taylor og forsanger Freddie Mercury, der her ses i 1989.

I beskrivelsen til albummet på børneplatformen advares der da også på forhånd om, at flere af det ikoniske britiske bands sange – der dog alligevel slap igennem nåleøjet – bør afvejes af forældrene, da de blandt andet indeholder 'referencer til vold og stoffer'.

Men sangen om ønsket om en nat med stornumsede 'uartige damer', der 'lader det hele hænge frit' var altså grænsen for familieplatformen Yoto.

'Fat bottomed girls' er skrevet af Queen-guitaristen Brian May og udkom første gang på Queens syvende studiealbum 'Jazz' fra 1978.

