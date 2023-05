Kender du Lewis Capaldi?

Det gør de på Jelling Musikfestival, hvor den 26-årige skotte med verdenshittet 'Someone You Loved' fredag aften fik en stor del af publikum sendt i ekstase med sine store ballader og sjove fortællinger undervejs.

Da B.T. efter koncerten talte med en håndfuld af de mest engagerede Lewis Capaldi-fans, var der flere, der fortalte om store følelsesmæssige oplevelser.

'Jeg tudede seriøst. Det er jo Lewis Capaldi. Man græder til hans sange,' lød det fra en venindegruppe.´

Lewis Capaldi spiller på Store Scene på Jelling Musikfestival, fredag den 26. maj 2023.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Lewis Capaldi spiller på Store Scene på Jelling Musikfestival, fredag den 26. maj 2023.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

To andre piger holdt et skilt, der opfordrede Lewis Capaldi til at tegne deres næste tatovering.

'Det er fordi, vi elsker ham, og det kunne være fedt. Han er så mega cute, og vi ved, han er dårlig til at tegne, så det kunne være en sjov historie,' lød forklaringen.

En mandlig fan udnævnte straks Lewis Capaldi til 'udlandets svar på Rasmus Seebach' og tilføjede, at det netop er kombinationen af jokes og store sange, der gør ham til noget særligt.

Lewis Capaldi spillede klokken 20.40 til cirka klokken 22 på Jelling Musikfestivals store hovedscene.

Lewis Capaldi spiller på Store Scene på Jelling Musikfestival, fredag den 26. maj 2023.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Lewis Capaldi spiller på Store Scene på Jelling Musikfestival, fredag den 26. maj 2023.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Ud over at give en opvisning på sin store stemme, jokede han blandt andet med, hvor meget han både var irriteret og nød, at danskere er så flotte.

Han undskyldte også for, at han for det meste kun havde sange med til de ensomme singler - og da publikum begyndte at lå lå-synge White Stripes-hittet 'Seven Nation Army' konstaterede han tørt, at det da ikke er hans sang.

Se publikums dom over koncerten i videoen øverst.