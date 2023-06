Aflysning, aflysning, aflysning!

Optakten til årets Tinderbox festival har i den grad været præget af aflysninger – særligt med hovednavnet Black Eyed Peas, der er blevet ersttat med danske The Minds of 99.

Folk har brokket sig på internettet, men hvad siger publikum, når man går rundt på festivalpladsen?

»Vi glæder os til at høre Red Hot Chili Peppers, Minds og Nik & Jay,« lyder det umiddelbart fra tre veninder fra Odense og Aabenraa.

En Mikkel fra Sorø synes, det er for dårligt, at man ikke har fundet et international navn som afløser for Black Eyed Peas, og flere giver udtryk for, at de havde set frem til at se den amerikanske popgruppe, men som venindegruppen fra Odense og Aabenraa konstaterer:

»Black Eyed Peas havde ikke Fergie (Gruppens tidligere medlem, red.) med alligevel. Hvad er de uden Fergie?«

Se publikums dom over Tinderbox' håndtering af musikprogrammet i videoen øverst.

Her kan du følge B.T.s livedækning af Tinderbox 2023.