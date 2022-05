Knap to uger før NorthSide-festivalen skydes i gang i Aarhus, bugner det med billetter på Den Blå Avis og Facebook Marketplace.

Her har private sat deres festivalbilletter til salg, fordi de af den ene eller anden grund alligevel ikke har tænkt sig at deltage i festivalen den 2.–4. juni.

Der er tilsyneladende ikke rift om billetterne, for de fleste er sat til salg et godt stykke under den officielle pris på 2.295 kroner for en partoutbillet, der giver adgang til festivalpladsen alle tre dage.

Der er billetter til salg helt ned til 1.200 kroner.

En af dem, der lige nu forsøger at komme af med sine NorthSide-billetter er Rasmus Flade Nielsen fra Aarhus-forstaden Lystrup.

»Jeg har gået og ventet på, om NorthSide i sidste øjeblik ville trække en kanin op af hatten og annoncere et rigtig fedt udenlandsk navn. Men når det ikke sker, synes jeg ikke festivalprogrammet er prisen værd,« siger han.

Han har to partoutbilletter til salg til 1.500 kroner stykket. Det var også den pris, han købte dem til tilbage i 2019 som et ‘early-bird’-tilbud..

Han har været på NorthSide lille håndfuld gange og plejer at være meget begejstret for festivalen. Men i år er han skuffet. Hvis han havde kendt programmet på forhånd, ville han ikke have købt billet..

»Programmet i år er for sløjt. Det mangler det internationale format, som der plejer at være. Det er for leverpostejsagtigt - der er gået for meget Fredagsrock i den, og det er virkelig ærgerligt,« siger han.

Selskabet bag NorthSide DTD-Group, fortæller til musikmagasinet Gaffa, at ccoronapandemiener hovedårsag til, at der ikke er flere internationale navne på programmet i år..

»I år har været et atypisk år. Det har været kompromisets og det muliges kunst i år, primært på grund af post-corona-tiden. Vi har muligvis også booket med livrem og seler, men det vigtigste for os var at være sikre på, at vi kunne afholde en festival. Man kan sikkert se til øvrige festivaler og finde flere udenlandske navne, end vi har i år, men vi valgte altså en prioritering af det danske ud fra en sikkerhedsbetragtning,« siger direktør i DTD-Group Brian Nielsen.

