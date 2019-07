Fødselsdagsbarnet Prins Felix kan takke sin storebror, Prins Nikolai, for at have banet vejen for nogle lidt friere valg, når han skal vælge sin livsvej. Men han skal også passe på de faldgruber, som vejen er belagt med, mener kongehusekspert.

Prins Joachim og grevinde Alexandras andet barn, prins Felix, kan i dag fejre sin 17 år fødselsdag. Og det er tilsyneladende en prins, der har sine egne planer med livet.

Allerede nu tyder det på, at prins Felix ikke vil gå helt samme vej som sin storebror. Brødrene tilbragte deres folkeskoletid på privatskolen Krebs' Skole i København, hvor også både prins Joachim og kronprins Frederik gik, men den unge prins valgte sidste år det lokale Gl. Hellerup Gymnasium frem for den eksklusive kostskole Herlufsholm, hvor hans bror har gået.

Og det er interessant, vurderer forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen.

»På den måde melder han sig jo ud af det netværk, som ’Herlufsholmerne’ skaffer sig,« siger han med hentydning til, at især mange adelige og rige sender deres børn på Herlufsholm, hvor det dermed er naturligt, at de får tætte relationer til hinanden.

Helt fri er vejen for prins Felix ikke. Dronningen har meddelt, at det kun er prins Christian, der som voksen kan forvente et liv med apanage, og derfor må prins Felix skabe sig en karriere, som han kan ernære sig af.

»Han skal tænke på, at han skal have en uddannelse og få sig et liv, hvor han kan forsørge sig selv. Han har tre søskende, så det er begrænset, hvor meget hans far kan spæde til,« forklarer Søren Jakobsen.

Og her kan prins Felix nyde godt af at have en storebror.

Det har næppe været populært i kongehuset, at prins Nikolai valgte at droppe den militære uddannelse, han påbegyndte sidste efterår efter kun tre måneder. Men det har gjort det lettere for prins Felix, hvis han ikke har lyst til en tur i millitæret, hvilket traditionen ellers foreskriver i kongehuset.

Ifølge Søren Jakobsen vil prins Joachim næppe forsøge at få endnu et af sine børn til at gå ad det spor, hvis interessen ikke er der.

»Ved at stoppe viser Nikolai lidt en svag rygrad, for det er jo hundredvis af danske mænd, der gennemfører en militæruddannelse hvert år. En militæruddannelse kunne desuden have været et godt afsæt for en civil karriere, idet forsvarets lederuddannelse er meget anerkendt. Men nu tror jeg, det løb er kørt. Prins Joachim har jo ligesom indrømmet, at han har lagt et for stort pres på prins Nikolai,« siger Søren Jakobsen.

Kort efter sit stop i militæret blev Nikolaj også omdrejningspunkt i en ballade, hvor han – tilsyneladende uden sin viden – var blevet brugt i en reklame for biludlejningsfirmaet Sixt.

»Felix skal være bedre end sin bror til at sortere i de råd, som han får. For det virker jo ikke til at være de bedste råd, som prins Nikolai har fået,« siger Søren Jakobsen.

Prins Nikolai har gennem det seneste halvandet år også gjort karriere som model. Men det er ikke en vej, som Søren Jakobsen ville anbefale lillebror at vælge:

»Det viser ikke et billede af en, som vil have en seriøs karriere. Det, Felix skal undgå, er at lave noget, som han bruger titlen til at berige sig på. Han skal bevise, at han er noget i sig selv,« lyder det fra kongehuseksperten.