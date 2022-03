Fans af det afdøde musikikon Prince kan godt begynde at glæde sig.

Et 36 år gammelt og aldrig udgivet album fra musikerens hånd skal nemlig på gaden under pladeselskabet Third Man Record.

Det fortæller pladeselskabets medstifter Ben Blackwell i musikmagasinet Mojo ifølge musikmediet NME.

»Vi kommer endelig til at udgive det. Princes folk er enige – det var næsten for nemt,« lyder det fra Third Man Record-stifteren.

Det var tilbage i 1986, at Prince skrev og indspillede albummet 'Camille' med titel efter hans kortvarige feminine alterego.

Dengang for 36 år siden røg albummet i skraldespanden efter en dårlig prøvemodtagelse, men nu skal de otte numre altså endelig se dagens lys – formentligt med alteregoet Camille som afsender.

De mest hårdføre Prince-fans har dog muligvis haft held til at høre de otte numre før.

Alle numrene har nemlig været udgivet på andre måder end den fælles skive, de oprindeligt var tiltænkt.

Flere af sangene kan dog være meget svære at opstøve, men der er også sange som eksempelvis 'Housequake', der endte med at komme med på Princes 'Sign o' the Times'-album fra 1987.

Sidste år var der ligeledes et uudgivet Prince-album ved navn 'Welcome 2 America', der så dagens lys mere end et årti efter, det var blevet færdigproduceret.