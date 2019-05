Da Lars Løkke Rasmussen den 7. maj udskrev valg, tog Poul Krebs en beslutning.

Den rutinerede musiker er i gang med sin turné rundt på sommerens festivaler, og her vil han kæmpe imod den alt for hårde udlændingedebat, han synes, vi har fået.

'Mit bedste hold og jeg vil rejse landet rundt og spille sange til fremme for mangfoldigheden, frem til valget, hen over valget og til vi ikke kan længere,' skrev Poul Krebs den 7. maj på Instagram.

Med et par dage til folketingsvalget og altså tre uger inde i 'kampagnen' møder B.T. Poul Krebs på Jelling Musikfestival, hvor hans udmelding er blevet til en ny 'valg-sang', som dog ikke har fået en titel endnu.

Poul Krebs på Jelling Musikfestival 2019. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Poul Krebs på Jelling Musikfestival 2019. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Det går godt, synes jeg. Folk tager godt imod det nye nummer. Jeg er træt af den hårde retorik, og at man ikke kan se mangfoldigheden som en styrke,« forklarer Poul Krebs og tilføjer:

»Når vi er rundt om sommeren og ser de her små samfund, der bygger en stor begivenhed op, er det jo netop via en masse frivillige, der kommer alle mulige steder fra. Så vi ser en hel anden verden end den, der bliver talt om politisk, og det synes jeg er værd at slå et slag for.«

Sangens omkvæd lyder 'Selvfølgelig, størst er alt: Ingen grænser for kærligheden'.

Som han tidligere har skrevet på Twitter, gider han ikke nævne nogen navne, for 'tåber skal ikke have omtale'.

Han nøjes blot med at konstatere:

»Vi snakker meget om i tourbussen, at den verden, vi rejser rundt i, er fuldstændig anderledes end den, man hører om. At det skulle være en byrde og så videre. Det kan vi slet ikke genkende.«

Selvom Poul Krebs har kalenderen fuldt booket, skal han nok få stemt, lover han.

»I sidste weekend spillede vi fem koncerter og nåede alligevel hjem og få stemt alle sammen (til europaparlamentsvalget, red.). Så det skal vi nok nå,« griner han.

Forleden kunne 'Sådan nogen som os'-bagmanden også fejre 63-års fødselsdag. Poul Krebs slår fast, at han ikke har planer om at gå på pension foreløbig.

»Jeg bliver ved så længe, det er sjovt og udfordrende. Der er jo ikke rigtig nogen pensionsalder i vores branche. Og kigger man på Hausgaard (Niels, red.) og Poul Dissing og sådan nogle forbilleder, så klarer de det fortsat fint og med værdighed.«

Om det nye 'valg-nummer' bliver en del af et kommende album, ved han ikke.

Det er i første omgang bare skrevet til lejligheden, smiler han.

»I første omgang har jeg et samarbejde kørende med min norske kollega Henning Kvitnes. Vi skal ud og spille i Danmark og Norge sammen, og så udgiver vi et album i forbindelse med Tønder-festivalen,« forklarer han.

På Jelling Festival fik Poul Krebs til opgave at åbne torsdagens program på den store hovedscene.

Trods silende regnvejr var publikum troppet pænt op, og han fik også fyret sit 'valg-nummer' godt ud over scenekanten, før han gik videre med de gode gamle sange.

»Jeg kan egentlig godt lide at spille som den første i stedet for at skulle overtage et publikum. Så er de heller ikke så fulde og er til at tale med,« forklarer Poul Krebs.