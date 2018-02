En comeback-turné bliver nu til en afskedsturné.

Det danske rockband Turboweekend, der gennem årene er blevet hyldet for deres liveshows, annoncerede tilbage i september, at de efter en længere pause var klar til en ny turné i 2018 med et nyt album i bagagen.

Turnéen er stadig planlagt til at begynde den 29. marts i Rødovre, men når den sidste sommerkoncert er overstået, er Turboweekend fortid.

I videoen over artiklen kan du se Turboweekend annoncere, at bandet glæder sig til 2018 - men nu er comeback-turneen i stedet blevet til en afsked med publikum.

Bandet skriver i en pressemeddelelse:

»Kære venner! Vi har besluttet at den kommende forårs- og sommertour bliver vores sidste. Vi har haft nogle fantastiske år sammen, og fået nogle af vores livs største oplevelser. Vi har mødt enormt mange søde mennesker, og er rørte og overvældede over I har taget så godt imod os hver gang. Det har betydet alt. Vi mærker nu at bandet har spillet sin rolle. Derfor efterlader vi musikken hos jer og håber, at I vil passe på den. For os er det er på tide at rykke videre, og vi glæder os hver især til nye horisonter og nye udfordringer. Men først glæder vi os til at se flest muligt af jer en sidste gang. Det er på scenen, sammen med vores publikum, at vi har det allerbedst, og vi kommer til at lægge alle vores kræfter og al vores kærlighed i denne sidste tour. Tak til hele Turbofamilien for 12 fantastiske år! Martin, Morten, Anders og Silas«

Det er uvist, om det annoncerede album udgives.

På privatfronten har Turboweekends forsanger Silas Bjerregaard ikke haft en nem vinter. I oktober blev han og 'Danmark har talent'-dommeren Cecilie Lassen forældre for første gang. Cecilie Lassen har fortalt til Alt For Damerne, hvordan hun var igennem et smertehelvede, hvor hun hverken kunne bruge sine hænder eller ben og måtte sidde i kørestol.

»Silas måtte tage fri fra sit arbejde i Turboweekend for at stå til rådighed for mig. Min kærlighed til ham blev fuldstændig cementeret i den periode. Når lortet brænder så hårdt på, ved du, om du har giftet dig med den rigtige,« fortalte Cecilie Lassen blandt andet.