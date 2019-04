Så er der godt nyt til danske rockfans.

Efter otte års pause, der blandt andet bød på en lille solokarriere for Jesper Binzer, har gode gamle D-A-D været i studiet og er nu klar med helt nyt materiale.

Titlen på 'comeback'-singlen hedder 'Burning Star' og udkommer fredag den 5. april, oplyser bandet i en pressemeddelelse.

Jesper Binzer beskriver nummeret som »følelesen af en biltyv, der drøner afsted med 200 kilometer i timen, for at komme ud til havet og tænke over livet. Nogle gange har man brug for et helikopter-view. Andre gange skal man helt op til solen for at få overblikket,« lyder det filosofisk.

D-A-D til Danish Music Awards da de vandt æresprisen i 2014. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere D-A-D til Danish Music Awards da de vandt æresprisen i 2014. Foto: FLINDT MOGENS

»Det er D-A-D i sin reneste form, med stærke referencer til vores historie,« tilføjer storebror og D-A-D-guitarist Jacob ‘Cobber’ Binzer.

B.T. har smuglyttet til 'Burning Star', der rigtig nok drøner derudad med Jesper Binzers karakteristiske råbe-vokal i forgrunden masser af mulighed for medfølgende headbanging.

Det er som nævnt otte år siden, at D-A-D sidste var aktuelle med ny musik. I 2011 udsendte de albummet 'DIC.NII.LAN.DAFT.ERD.ARK', der som det første D-A-D-album siden 1997 ikke gik direkte ind som nummer ét på hitlisten, men måtte nøjes med en andenplads efter Rasmus Seebachs 'Mer' end kærlighed'.

D-A-D regner med at følge den nye single op med et endnu uannonceret album senere i 2019. I april giver de koncert i København, Aarhus og Odense, før de dukker op på en stor del af sommerens festivaller.