For halvandet år siden meddelte den populære pop-duo Julias Moon, at de efter en lynkarriere med hits på stribe og koncerter på landets største scener havde valgt at sige stop. Forsanger Louis Samson fortæller nu, hvorfor han fik brug for at gå solo.

»Tiden er inde til noget nyt, derfor stopper Julias Moon. Uendelig tak til alle jer der har hjulpet, støttet, lyttet, danset og sunget med. Det har været et uforglemmeligt kapitel i vores liv. Nu starter et nyt.«

Efter tre vilde år som Danmarks nye, store popband med hits som ’Bay’, ’Palace’ og ikke mindst ’Lipstick Lies’ og optrædener på blandt andet Roskilde festivalens Orange scene og som gæste-stjerner til ’X Factor’-finalen i Jyske Bank Boxen valgte de to medlemmer af Julias Moon Louis Samson og Oliver Kincaid den 20. december 2016 at trække stikket med ovenstående statusopdatering på Facebook.

Musikdanmark havde allerede dagen forinden mistet det andet nye populære band Ukendt Kunstner, som også havde valgt at sige stop, og nu var det altså Julias Moons tur til forlade hitlisterne.

Et af Julias Moons sidste pressebilleder. Foto: Pr-foto Et af Julias Moons sidste pressebilleder. Foto: Pr-foto

Sluttede på toppen

»Da vi så Ukendt Kunstners opdatering, tænkte vi ’pis, nu tager de vores shine, haha. Men nej, vi havde gået med tanken om at stoppe hele efteråret. Vi havde en dobbeltkoncert på Skanderborg festival med Scarlet Pleasure og en stor koncert i Tivoli som noget af det sidste, før vi besluttede os for at gøre det officielt,« fortæller Louis Samson, der havde fået lyst til at gå solo og genstarte karrieren i eget navn.

»Vi var jo 19-20 år, da vi fik den første pladekontrakt, og vi blev på en måde voksne sammen. Der var rigtig meget knald på, og til sidst kom det lidt som en modreaktion fra mig, at jeg havde brug for at finde ud af, hvem jeg egentlig var. Så hele den her solo-ting har været en meget selvransagende proces,« smiler den 24-årige sanger og understreger, at der ikke er ondt blod imellem ham og hans gamle bandmedlem.

»Vi er stadig mega gode venner. Det har været meget udramatisk det hele. Vi snakkede meget om, hvor vildt det var, alt det vi allerede havde opnået, og nu havde vi bare lyst til at prøve andre ting. Det er ligesom, når man skifter arbejde. Der behøver ikke være noget galt med det arbejde, man har bare brug for luftforandring. Oliver har blandt andet gang i noget med Scarlet Pleasure nu, og så er han blevet signet hos Then We Take The World (Management-bureau, red.), som jo er dem der arbejder med Lukas Graham, så han har også gang i gode ting.«

Sarah-Sofie Boussnina og Louis Samson blev gift i 2016. Foto: David Leth Williams Sarah-Sofie Boussnina og Louis Samson blev gift i 2016. Foto: David Leth Williams



Søgte tilflugt i Prag

Lige efter Julias Moon havde annonceret deres stop, trak Louis Samson stikket og rejste til Prag, hvor hans hustru, skuespillerinden Sarah-Sofie Boussnina var i gang med at optage den internationale HBO-dramaserie ’Knightfall’.

»Det var rart at komme væk fra København og bare gå rundt dernede og snakke om tingene. Jeg besluttede mig for, at mine nye sange skulle være hundrede procent ærlige, så det blev nærmest terapeutisk at skrive sine tanker og følelser ned.«

Louis Samson havde fra sin tid i Julias Moon et godt samarbejde med pladeselskabet Universal Music, som gerne ville være med til at videreføre hans karriere, og den 23. november sidste år solodebuterede han så med singlen ’Reflection’, hvor han bogstaveligt talt undskyldende synger om at have haft hovedet for langt oppe i egen bagdel oven på bruddet med Julias Moon.

»Jeg skulle lige lære ikke at have Oliver i nærheden til at hjælpe, når jeg havde skrevet en ny sang. Jeg vidste, det nok skulle komme, men der var lige en føle-føle-periode, hvor jeg skulle finde ud af det hele. Op til premieren på ’Reflection’ havde jeg også nogle søvnløse nætter, men da P3 så gjorde den til ugens uundgåelige, tænkte jeg ’okay, jeg er ikke helt fucked, haha.«

Drømmer om børn og villa

I dag udsender Louis Samson så sit debutalbum, ’2 Years 7 songs’, hvor han blandt på åbningsnummeret ’Never Getting Older’ synger ”I wanna live in a nice big house, with a pool and two kids. I just gotta finish these songs and get rich.”

»Haha, en pool er måske ikke så vigtig, men ellers er endemålet vel at få nogle børn og et lækkert hus. Det er min sang til min hustru, hvor jeg kigger hende i øjnene og fortæller hende, at det nok skal gå.«

Med en solokarriere ved Louis Samson godt, at der pludselig også følger ekstra meget fokus på hans person. At han er gift med en populær skuespiller gør ham ikke mindre spændende for medierne.

»Kendis-tingen er ikke noget, vi går så meget op i. Det er fint nok, at der bliver skrevet om os, når vi for eksempel bliver gift. Det er jo en del af det. Men vi laver ikke vores ting for at blive kendte, vi elsker bare det, vi laver.«

Mens Louis Samson og hans tidligere makker Oliver Kincaid i Julias Moon gik hardcore efter at skrive det næste store verdenshit, tager han solokarrieren lidt mere i afslappet tempo.

»Jeg laver den musik, jeg laver. Hvis det bliver et hit, er det fedt, hvis ikke er jeg bare glad for, at jeg kan få lov til at udsende det, og så er det bare sindssygt, hvis nogen gider lytte med. Jeg er vildt glad for det, vi opnåede med Julias Moon. Nu synes jeg, det er sjovt at prøve alting forfra og nyde det hele én gang til.«