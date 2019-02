R&B-stjernen R. Kelly er færdig.

I hvert fald hvis du tuner dit DAB- eller FM-bånd ind på radiostationerne The Voice, NOVA, Radio 100, Pop FM, Radio Soft og MyRock.

Bauer Media, der står bag de seks kommercielle stationer - der hver uge rammer flere end 2,5 mio. lyttere - har besluttet, at R. Kellys musik med øjeblikkelig virkning skal slettes fra deres playlister.

R. Kellys kunst kan nemlig ikke adskilles fra hans person. Og der er noget om R. Kellys person i disse dage.

The Voice er ifølge marts-lyttertal Danmarks femtestørste radiokanal med 746.000 lyttere pr. uge. DR P4 er Danmarks største med 2.421.000 lyttere pr. uge. DR P3 er næststørst med 1.949.000.

Efter dokumentaren ’Surviving R. Kelly’, hvor der fremsættes alvorlige påstande om, at stjernen har begået overgreb mod mindreårige, har musikere - der tidligere har arbejdet sammen med R&B-stjernen - stået i kø for at tage afstand fra sangeren.

Det samme har musiktjenesten Spotify, som sidste år trak stikket til den voldtægtsbeskyldte stjerne.

Siden har de dog taget R. Kelly til nåde, og i dag har musiktjenesten ladet det etiske dilemma være op til brugerne selv, som med en ny ‘mute’-knap kan gøre den amerikanske sanger tavs.

Fjernet uden dom

Over for B.T. fortæller Tobias Nielsen, der er ansvarlig for al indhold hos Bauer Media, at man ikke ønsker give spilletid til folk - som R. Kelly - der har begået forbrydelser som pædofili, mord og voldtægt.

Indtil videre er der 'kun' tale om beskyldninger mod R. Kelly, og han er ikke dømt skyldig i hverken voldtægt eller pædofili.

»Vi føler os dog overbevist om, at der er hold i anklagerne,« siger Tobias Nielsen.

Hvorfor føler I jer overbevist om det?

»Det mener vi, at der er tilstrækkelige beviser for. Men vi ser os jo ikke som en juridisk domstol, der skal afgøre det endelige skyldsspørgsmål i forhold til, om han er 100 % skyldig i det her eller ej, men hvis vi er overbevist om, at han er skyldig, piller vi ham af.«

Men I går jo netop ind og leger dommere her. Herhjemme er man uskyldig til det modsatte er bevist, men her dømmer I en mand, før en domstol har kigget på sagen?

»Ja, det gør vi, og det er bestemt ikke nogen let sag. Og det er ikke noget, vi har en drejebog for,« siger Tobias Nielsen og fortsætter:

»I forhold til vores værtstrategi og det ansvar, vi føler, vi har, så ønsker vi ikke give airtime til artister, hvis vi mener, det er overvejende sandsynligt, at de er skyldige i de allermest alvorlige forbrydelser som mord, pædofili eller voldtægt.«

Nu var jeg lige inde og tjekke de forskellige playlister på jeres kanaler, og kl. 14.42 i dag spillede I på Radio 100 'Everybody' med Backstreet Boys. Nick Carter, som er med i gruppen, blev i 2017 beskyldt for voldtægt efter en episode i 2002. Hvorfor spiller I Backstreet Boys?

Nick Carter fra boybandet Backstreet Boys blev i 2017 beskyldt for en voldtægt begået i 2002. Amerikansk politi valgte i 2018 ikke at gå videre med sagen. Kvinden, der rejste beskyldningerne mod Carter, fastholder sine anklager. Foto: MARIO ANZUONI

»Jeg har ikke forholdt mig til, om Nick Carter er skyldig i voldtægt. Det må jeg indrømme.«

Jeg ved ikke, om Nick Carter er skyldig i voldtægt? Jeg ved bare, han er beskyldt for det. Ligesom R. Kelly er beskyldt for det.

»Jamen igen, som jeg siger, så er det ikke sådan, at vi har en 100 % drejebog for, hvordan vi vælger, hvem vi skal udelukke, og hvem vi ikke skal udelukke. Men man kan sige, at R. Kelly i gentagende tilfælde er blevet beskyldt for misbrug af børn og voldtægter, og det har vi ment var nok til, at vi ville fjerne ham fra playlisten.«

Men er der, som I ser det, nogle voldtægter, der er mindre slemme end andre voldtægter, siden I udelukker ham og tillader andre?

»Nej, det er der ikke. Men som jeg siger, har vi ikke forholdt os til Nick Carter og de beskyldninger om voldtægter.«

Er det noget, I kommer til at forholde jer til i fremtiden?

»Ja, det er det da helt klart.«

Ovre på jeres anden kanal MyRock spillede I kl. 9.42 Marilyn Manson, hvis bassist, Twiggy Ramirez, også beskyldes for voldtægt. Så der er flere steder, I giver airtime til kunstnere med et blakket ry.

Marilyn Manson (tv) sammen med bassist Twiggy Ramirez, der også har en voldtægtsbeskyldning hængende over hovedet. Foto: GABRIEL BOUYS

»Ja... Der er rigtig mange kunstnere, der er blevet anklaget, og som i nogle tilfælde også har været skyldige i forskellige former for forbrydelser, og vi reagerer over for dem, vi synes, er de mest seriøse og de mest alvorlige af dem.«

Er der ikke lidt smagsdommeri over det her, når I - ud fra beskyldninger - går ind og vurderer, hvem der er værre end andre og dermed skal slettes fra jeres playlister?

»Det kan du sige. Det vigtigste for mig er her at understrege, at vores udgangspunkt er vores ansvar, som vi føler i forhold til at være medie. Og det her er ikke en politik om, at alle skal have en ren straffeattest for at komme til orde på vores radioer. I vores optik er nogle af de her kunstnere skyldige i nogle ting, der er så alvorlige, at vi vælger at tage dem af vores playliste,« siger Tobias Nielsen og afslutter:

»Men som udgangspunkt forholder vi os til de sager, hvor kunstnerne er dømt skyldige. Dog er der i dette særlige tilfælde med R. Kelly en række beskyldninger mod ham, der er så alvorlige, at vi har valgt at tage ham af.«