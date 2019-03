Den amerikanske verdensstjerne John Mayer kommer til Danmark og giver to koncerter til efteråret.

41-årige John Mayer har tilføjet en række nye europæiske koncerter til sin verdensturné begyndende 1. oktober i Stockholm. Den 6. oktober kommer han så til København og spiller i Royal Arena og fortsætter dagen efter den 7. oktober i Jyske Bank Boxen i Herning.

Han gav senest koncert i Danmark tilbage i 2017 i forbindelse med sit nyeste album 'The Search for Everything'. John Mayer er for tiden aktuel med singlen 'I Guess I Just Feel Lik', der udkom den 22. februar, uden at gøre større væsen af sig herhjemme.

Musikalsk er han især kendt for hits som 'Your Body Is A Wonderland', 'Free Fallin' og 'Waiting on the world to change'. Derudover er han kendt for sine forhold til kendte kvinder som blandt andet Jennifer Aniston, Katy Perry og Taylor Swift.

John Mayer. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere John Mayer. Foto: FREDERIC J. BROWN

Under et interview på Instagram sidste efter afslørede John Mayer, hvor mange kvinder han har været i seng med.

»Blink to gange med øjnene, hvis du har været sammen med over 800,« sagde værten Cazzie David ifølge E News under interviewet.

Det fik 'Your Body is a Wonderland'-sangeren til at stirre stift ind i kameraet.

»Blink en gang, hvis du har været sammen med over 500,« forsøgte værten sig så.

Heller ikke her reagerede hendes gæst.

»Tallet er lige under 500,« lød det så fra Mayer.

Priserne til John Mayers kommende danske koncerter starter ved 400 og går op til 750 kroner. Billetsalget begynder fredag den 15. marts klokken 10.