For et år siden fik han fjernet en tumor på størrelse med en fodbold. Nu er den 41-årige sanger Devin Lima død af kræft.

Lima, som var kendt fra det amerikanske boyband LFO, kæmpede mod kræften i flere år.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt andre TMZ og People.

Duoen LFO - eller Lyte Funky Ones - bestod oprindeligt af tre mænd, men sangeren Rich Cronin døde allerede i 2010 efter et langt sygdomsforløb med leukæmi.

Nu er der blot Brad Fischetti tilbage.

#BREAKING: LFO Singer Devin Lima Has Died at 41 After Battle with Cancer. R.I.P. https://t.co/qJRa3iE5mX — TMZ (@TMZ) November 21, 2018

Efter operationen i oktober sidste år udtalte Brad Fischetti på vegne af sin syge bandkollega til People:

»Operationen gik godt. Tumoren var på størrelse med en fodbold. Men det gik godt. De (lægerne, red.) skulle ikke tage nogle organer ud, som de ellers havde troet.«

LFO Singer Devin Lima Dead at 41 Following Cancer Battle: Report https://t.co/UCArPXrNDg — People (@people) November 21, 2018

Boybandet havde deres storhedstid i 90'erne, med deres største hit 'Summer Girls' fra 1999. Egentligt havde gruppen planer om en turne i løbet af 2018, men sygdommen satte en stopper for de planer.