I 1990’erne var Brian Harvey en af de mest kendte popstjerner i verden, da han gjorde sig som forsanger for gruppen East 17, der lå side om side med boybands som Backstreet Boys, Take That og Westlife på hitlisterne.

I dag er succesen blot et fjernt minde. Flere års total nedtur kulminerede fredag for Brian Harvey, da han blev smidt ud af det lokale bistandskontor.

Brian Harvey var mødt op for at brokke sig over, at kommunen har skåret i det beløb, han får i kontanthjælp.

Det gjorde han i ekstremt ophidsede vendinger, og da han pludselig fik skreget, at medarbejderne var nogle ’fucking pikhoveder’, røg han ud på røv og albuer.

Brian Harvey har været involveret i en hel del skandaler. Her er det i forbindelse med en retssag, hvor han angiveligt havde langet ud efter en fotograf ude foran et diskotek. Foto: PETER JORDAN

Det skriver Daily Mirror, som også har talt med den fallerede popstjerne.

»Jeg bliver kørt rundt af bistandskontoret. Jeg kan intet få, selvom jeg har solgt 22 millioner album og på trods af alle de penge, jeg har betalt i skat,« siger Brian Harvey til The Mirror.

Den tidligere frontmand i East 17 er helt overbevist om, at der foregår en konspiration imod ham fra det offentlige.

Kernen i den konspiration skulle være, at der er en person, som har bildt kommunen ind, at Brian Harvey arbejder – selvom han ikke gør - og det skulle altså så betyde, at kommunen har trukket ham i kontanthjælp.

Brian Harveys liv har været noget af en rutsjetur.

I 1991 blev han pludselig ekstremt berømt, da East 17 bragede igennem på hitlisterne.

Bandet solgte millioner af album og er især kendt for deres hit ’Stay another day’, som lå nummer et på flere hitlister i jule-perioden i 1994.

Men så begyndte det så småt at gå galt.

Brian Harvey optræder her på Langelandsfestivalen med East 17 i 1995. Foto: Linda Kastrup

I 1997 blev Brian Harvey smidt ud af East 17, fordi han offentligt havde ytret sig på en måde, der kunne tolkes som en åben opfordring til at tage Ecstasy.

I 2001 var han udsat for et voldsomt overfald på en pub, hvor han fik alvorlige skader i hovedet.

I 2005 gik det så helt, helt galt.

Her var han ved at dø, da han – ved et helt absurd uheld – faldt ned under sin egen bil og blev kørt over af den.

Derudover har Brian Harvey haft problemer med angst og depression, og nu er han så også ramt hårdt økonomisk.

I mange år kunne have leve af royalties fra sine mange hit-sange, men i dag fortæller han, at han kun fik 700 kroner udbetalt sidste gang, han fik royalties.

Nu håber Brian Harvey, at han kan få kommunen til at sætte hans ydelser op igen.

»Jeg har det som om, jeg slås mod hele verden. Kommunen skal begynde at lytte til folk. Jeg kan godt forstå, at der er nogle mennesker, der nasser på systemet, men jeg bør ikke blive behandlet på den her måde.«