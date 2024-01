Husker du Sophie Ellis-Bextor?

Den britiske popstjerne hittede i 2001 med nummeret 'Murder on the Dancefloor', og nu er hendes 23 år gamle hit overraskende tilbage på hitlisterne på grund af filmen 'Saltburn'.

Den sorte komedie udkom i november på streamingtjenesten Amazon Prime og vakte hurtig opsigt med flere provokerende scener.

I afslutningsscenen danser hovedpersonen nøgen rundt, og det er her Sophie Ellis-Bextor kommer ind i billedet.

Sophie Ellis-Bextor i 2018. Foto: Georg Wendt/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sophie Ellis-Bextor i 2018. Foto: Georg Wendt/AP/Ritzau Scanpix

Da filmen foregår i 2000'erne, består filmens soundtrack af flere gamle hits fra den periode, og den afsluttende scene, hvor der bliver danset til 'Murder on the Dancefloor', er altså gået hen og blevet et viralt hit.

På det sociale medie TikTok har brugerne ifølge Soundvenue taget sangen til sig og lavet deres egen 'Saltburn'-dans', og på Spotifys globale hitliste, er 'Murder on the Dancefloor' for tiden verdens 14. mest streamede sang.

44-årige Sophie Ellis-Bextor fortæller til det britiske musikmedie NME, at det har været en meget 'speciel' oplevelse pludselig at se sit gamle hit få nyt liv. Ikke mindst i USA hvor den tilbage i 2001 aldrig blev det store hit.

»For dem er det jo en ny sang. Det er ret vildt,« lyder det fra Sophie Ellis-Bextor, der husker, at hun ikke vidste meget om filmen, da hun blev spurgt, om de ville bruge hendes musik.

Sophie Ellis-Bextor på Glastonbury Festival i 2023. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sophie Ellis-Bextor på Glastonbury Festival i 2023. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

Hun kendte filmens titel og instruktør og fik at vide, at hovedpersonen ville danse nøgen rundt til hendes sang.

»Det var alt, hvad jeg vidste, og det var mere end nok,« fortæller hun og tilføjer, at hun blot syntes, det lød sjovt.

I Danmark er 'Murder on The Dancefloor' for tiden også strøget ind i top 20 over de mest spillede sange på Spotify.

Sophie Ellis-Bextor er selv hoppet med på TikTok-trenden og har lavet sin egen 'Saltburn'-dans.