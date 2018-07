Den amerikanske popstjerne Demi Lovato er sammen med sin familie, efter hun blev hasteindlagt - angiveligt på grund af en overdosis.

Tirsdag blev den 25-årige stjerne bragt til hospitalet på grund af en overdosis, skriver både TMZ og CNN, men nu lyder det i en erklæring, at hun heldigvis er ved bevidsthed.

»Demi er vågen og sammen med sin familie, som ønsker at udtrykke tak til alle for kærligheden, bønnerne og støtten. Nogle af de informationer, der bliver rapporteret, er ukorrekte, og familien beder respektfuldt om privatliv og ingen yderligere spekulationer om hendes helbred - hendes behov for at komme sig er det vigtigste lige nu,« lyder det.

Den amerikanske sangerinde Demi Lovato er angiveligt sendt på hospitalet i L.A., efter hun har indtaget en overdosis af heorin. Foto: JOS

Demi Lovatos indlæggelse sker få uger efter, at sangeren, der har lidt af misbrug, er kommet i et tilbagefald. Det afslørede hun selv i singlen ‘Sober’ fra juni.

'Mor, jeg er ked af, at jeg ikke længere er ædru, og far, tilgiv mig for at spilde drinks på gulvet', synger Demi Lovato blandt andet i sangen.

Demi Lovato blev nomineret til en Grammy i 2013 for albummet ‘Confident’.