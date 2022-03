Fredag var bandet Foo Fighters hovednavnet på Stereo Picnic Festivalen i Bogota i Colombia i Sydamerika. Men koncerten blev aldrig til virkelighed.

Et par timer tidligere blev bandets trommeslager, Taylor Hawkins, fundet død på sit hotelværelse.

Der foreligger endnu ingen officielle forklaringer på dødsårsagen, men lokale medier citerer politiet i Bogota for at sige:

»Ifølge dem, der var tæt på ham, kunne døden være relateret til indtagelsen af stoffer.« Det skriver blandt andre The Mirror og dailymail.

Taylor Hawkins som han huskes bag trommerne i Foo Fighters.

Lokale medier har beskrevet, at personalet på hotellet Casa Medina tilkaldte hjælp, da Taylor Hawkins klagede over brystsmerter.

I 2001 var trommeslageren tæt på at dø af en overdosis af heroin. Hvilket han senere selv fortalte i radioprogrammet 'Beats 1', skriver The Mirror.

»Jeg festede meget. Jeg var ikke som sådan junkie, men jeg festede. Og et år blev festen lidt for vild,« citerer avisen ham for at have fortalt.

Publikum på musikfestival i Sydamerika græder over tabet af Foo Fighters trommeslager Taylor Hawkins.

Men dengang fortalte den amerikanske trommeslager også, at stofferne var et overstået kapitel:

»Heldigvis på et eller andet niveau gav en fyr mig en nat det forkerte stof i de forkerte mængder, og jeg vågnede op og tænkte: 'Hvad fanden skete der?' Det blev et reelt vendepunkt for mig.«

Fredag aften var han ikke heldig.

Uanset hvad der forårsagede brystsmerterne, er fakta, at Taylor Hawkins var død, inden hjælpen nåede frem til hotellet. Han blev kun 50 år.

I stedet for en koncert blev der fredag aften tændt lys på scenen, hvor Foo Fighters skulle have spillet. Sørgende og chokerede stimlede publikum sammen både foran scenen og foran det hotel, hvor Taylor Hawkins døde.

LARS ULRICH Pays Tribute To TAYLOR HAWKINS: ‘Thank You For Always Having The Biggest Warmest Smile’ - https://t.co/plapeT8ybL pic.twitter.com/BRrGcurY6l — Metal Addicts (@metaladdictscom) March 26, 2022

Fra alle ender af verden strømmer kondolencerne ind dagen derpå. Blandt andet skriver danske Lars Ulrich, fra Metallica, til sin kollega:

»Dit opkald for en uge siden berørte og inspirerede mig, og jeg vil altid være taknemmelig for, at du talte vores fællesskab op som i dine afsluttende ord: ‘Trommeslagere holder sammen’. Du har fuldstændig ret, bror. Men nu er fællesskabet fattigere uden dig. Hvil i fred.«

Taylor Hawkins, som tidligere spillede trommer for Alanis Morisette, blev medlem af Foo Fighters 1997. Han efterlader sig kone og børn.