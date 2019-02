Det er ikke mange blide ord, som dette års Melodi Grand Prix er blevet mødt med på de sociale medier.

Alt lige fra 'pinligt' til 'tåkrummende' til 'kikset' er blevet kastet efter både værter, indslag og selve showet, der blev afholdt lørdag aften. Men den slags kritik skal man passe på med at lytte for meget til, mener DRs underholdningschef, Jan Lagermand Lundme.

»Man skal passe på, hvad man udleder af de sociale medier. Det er noget, jeg har lært,« siger han til B.T. efter showet og fortsætter:

»Det er ikke sådan, at man bare skal lukke øjnene for kritikken på de sociale medier, men jeg må så også sige, at man også skal bibeholde sin gode mavefornemmelse, og man skal også høre andre end dem, der har den store taletid på de sociale medier. For ellers går man galt i byen. Så er man ikke der, hvor danskerne er.«

ARKIVFOTO af Jan Lagermand Lundme. Foto: Anne Bæk Vis mere ARKIVFOTO af Jan Lagermand Lundme. Foto: Anne Bæk

Han fortæller, at han selv kun 'ganske kort' har været inde og kigge på de sociale medier og set, hvad folk har sagt om showet.

»Men der er også nogen, der mente, det var nogle fantastisk værter for eksempel - og sådan vil det altid være (at folk ikke er enige, red.),« fortæller Jan Lagermand Lundme.

»Jeg tager det stille og roligt. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det var et skidegodt show, og der var super-super fantastiske elementer i det,« tilføjer han.

Han forklarer videre, at han ikke selv bliver påvirket af at læse de negative kommentarer om showet.

Her ses 20-årige Leonora i vild jubel. Kort efter Grand Prix-sejren i Jyske Bank Boxen i Herning. Hun vandt med sangen 'Love Is Forever'. Foto: Henning Bagger Vis mere Her ses 20-årige Leonora i vild jubel. Kort efter Grand Prix-sejren i Jyske Bank Boxen i Herning. Hun vandt med sangen 'Love Is Forever'. Foto: Henning Bagger

»Det gjorde jeg for fem år siden. Man er blevet vant til det. Det er blevet en losseplads for folk, der er sure eller mener et eller andet, og det skal der også være plads til, det er super fint, men hvis man kun lytter der, så får man altså ikke et særligt nuanceret billede af, hvordan oplevelsen har været,« fortæller han.

Han understreger dog, at det ikke er ensbetydende med, at man ikke skal lytte til kritikken.

»Men jeg vil bare gerne have kritik flere steder fra, ellers bliver det for enstemmigt,« siger Jan Lagermand Lundme.

De kommende dage vil man i DR selv evaluere showet.

»Vi kigger på det de næste par dage for at finde ud af, hvad vi mener. Men jeg må sige, at mit indtryk lige nu er, at jeg er mega-mega-tilfreds med resultatet,« fastslår han.

Det blev 20-årige Leonora med sangen 'Love Is Forever', der endte med at vinde dette års Melodi Grand Prix.

På andenpladsen endte duoen Julie & Nina, mens sangeren Sigmund indtog tredjepladsen.

Leonora skal dermed repræsentere de rødhvide farver, når Eurovision afholdes til maj i Tel Aviv i Israel.