Peter Schmeichel genoptager nu sin musikkarriere.

Mange husker nok den tidligere landsholdsmålmands EM-sang fra 1996 'We Can Do It Again', nu har han dannet bandet The Ones med medlemmer fra Magtens Korridorer.

I en pressemeddelelse lyder det, at Peter Schmeichel til efteråret kan opleves som frontmand for rockbandet The Ones, hvor han i et såkaldt 'Rock'n'Talk show' vil 'forene syv årtiers rockmusik med anekdoter og personlige erindringer fra Peter Schmeichels liv'.

»Min far var professionel musiker, og i hans familie var musik både stor passion og en karriere. Det var min far, som insisterede på, at jeg skulle lære at spille et instrument,« fortæller Peter Schmeichel i pressemeddelelsen og fortsætter:

»I bandet har jeg valgt at tage bagsædet, hvorfra jeg suger til mig i selskab med nogle af Danmarks mest erfarne rockmusikere – og jeg lærer hver dag og elsker at være en del af et velspillende team igen.«

Det er guitarist Niklas Schnediermann og trommeslager Anders Ramhede fra Magtens Korridorer, der tager med Peter Schmeichel rundt i Danmark.

»Jeg elsker gode historier, fodbold og rock! Og hvis der er nogen, der har historier om fodbold, og som forstår at fortælle dem, så er det Peter. Det med rock hjælpes vi ad med - og jeg kan nok også godt overtales til at fortælle en historie eller tre fra landevejene…,« lyder det fra Niklas Schneidermann.

Bandet får derudover Mikkel Fjelding med på kor og bas.

Peter Schmeichel og The Ones kan opleves i byer som Skive Næstved og Horsens med turnestart den 22. september.