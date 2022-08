Lyt til artiklen

Peter A.G. føler sig endelig klar.

Som frontmand for Gnags har han siden 1966 begejstret publikum med hits som 'Vilde kaniner', 'Den dejligste morgen' og 'Mr. Swing King', og nu er han klar til at lukke publikum ind bag facaden, når han til oktober udsender selvbiografien 'Rødvin og memoirer'.

»Jeg har altid vidst, at jeg ville lave den, jeg har bare ventet på, at jeg blev gammel nok til at kunne analysere og se tilbage på det hele,« fortæller 69-årige Peter A.G., da B.T. møder ham backstage på årets Smukfest.

»Folk har jo set det hele forfra, når vi står på scenen – jeg har altid drømt om at vise folk backstage, tage dem med ind i maskinrummet,« fortsætter han og tilføjer med et grin, at den nok skal indeholde et par 'vilde afsløringer'.

Peter A.G. i sin backstagevogn på Smukfest 2022. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Peter A.G. i sin backstagevogn på Smukfest 2022. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Der er mange, men det må I vente med at læse,« lyder det hemmelighedsfuldt.

Selvom Peter A.G. altså nu er klar til at se tilbage i bogform, er det ikke, fordi Gnags er på vej på pension.

De er i år et af de bands, der spiller på flest festivaler, og Peter A.G. har stadig masser af lyst til at gakke ud, råbe 'burhøns' og kaste danskvand i hovedet på sig selv og publikum.

»Vi fyrer den max af. Også uden at tænke på følgevirkningerne,« smiler han.

Peter A.G. erkender, at han ikke kan køre lige så hårdt på som i sine unge dage uden konsekvenser. Faktisk reagerer hans krop ret kraftigt, når de har spillet et par dage i træk.

»Lige så højt jeg er oppe at flyve, lige så dybt et hul synker jeg i. Jeg er fuldkommen smadret dagen efter. Også mentalt,« forklarer han og ridser op:

»Den første dag ligger jeg brak. Der er jeg ikke i godt humør. Så bygger jeg det gradvist op, så jeg på andendagen går en tur, og på tredjedagen begynder jeg at snakke og ordne ting. På fjerdedagen begynder jeg at lave ny musik. Når jeg kommer op af hullet, får jeg altid lyst til at lave ny musik.«

Han ved godt, at Gnags ikke kan blive ved for evigt.

Peter A.G. og Gnags på Smukfest i 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Peter A.G. og Gnags på Smukfest i 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Planen er at stoppe på toppen – det store spørgsmål er blot, hvornår det så er.

»Det handler om fortsat at have lyst,« forklarer han.

»Det er Frost (Gnags-medlem Per Chr. Frost, red.) og jeg, der bestemmer, om vi tager på en ny turné, og på det seneste har der også været tre år imellem, at vi har været afsted,« fortæller han videre.

»Se på Michael Jackson. Han havde til sidst ikke lyst til at spille de store koncerter, og så døde han. Det må være noget af det værste at skulle stå på scenen og lade som om. Man kan jo ikke snyde publikum. De kan se, om du er Mr. Swing King eller bare lader som om,« slår Peter A.G. fast.

Den store Gnags-finale ligger derfor altså stadig langt ude i fremtiden, men den 25. august kommer Peter A.G. og co. alligevel til at afholde et stort nostalgi-brag, når de åbner Aarhus Festuge med en koncert, hvor de samler alle de folk, som de har arbejdet med igennem tiden.

»Det er både dem, der har sunget med på pladerne, stjernerne og dem, der har været med som crew og været med til at bygge vores pladeselskab og studie op. Så mødes vi til en stor efterfest bagefter,« fortæller han og tilføjer:

»Det har jeg altid haft lyst til at prøve, og sådan noget skal man ikke vente med, til man bliver 80.«

