»Længe leve mangfoldigheden,« synger Peter A.G. på hittet ’Danmark’. Da onsdagens folketingsvalg endte med rød-sejr, stod Gnags-frontmanden derfor med et stort smil på læben.

»Vi var så glade for folketingsvalget. Nu har vi haft et system med individualisme, privatisering og ’tagen røven på hinanden’. Nu er det på tide at få systemet til at virke igen,« fortæller den 66-årig sanger, da B.T. fredag møder ham på årets Northside Festival.

»Jeg havde en stor dag. Jeg var så glad og gik bare rundt og nød det hele. Nu kan vi få skik på hospitalerne, den kollektive trafik og alt det andet, vi er fælles om. Det var også stort for mig at se de unge mennesker slå fast, at der er meget større problemer ude i verden, som skal løses nu og her,« tilføjer han med tanke på klimaproblemerne.

Gnags har altid slået et slag for, at der skal være plads til alle i lille Danmark, og når de denne sommer er på turné med albummet ’Robot’n’ Roll’, er der tænkt over de mindste detaljer.

»Vi har balloner på scenen. De kunne ikke være grønne, for dem har Alternativet, de andre har de røde. Så vi endte med en ørken-farvet,« griner han og tilføjer, at han godt har kunnet fornemme en opstand fra sine tilskuere med tanke på den indvandrerkritiske politik, der har fyldt henover foråret med en politiker som Rasmus Paludan.

»Han har aktiveret en modbevægelse. Det kan jeg høre, når vi synger ’lige meget hvem du er, lige meget hvor du fra’. Så er det, som om det bliver sunget ekstra højt.«

Da B.T. møder Peter A.G. i Aarhus, har hans band fået til opgave at levere det folkelige indslag på Northside ligesom Thomas Helmig og Nik & Jay de foregående år.

»Jeg håber virkelig, folk gider. Vi er i hvert fald klar. Vi øver os altid så meget, at vi ikke behøver bekymre os om showet. Men det er lidt tidligt for sådan nogle som os at spille midt på eftermiddagen, så vi skal lige vågne,« lyder det fra den gamle rock’n’roller.

Som noget nyt har han en robot i menneskestørrelse med på scenen med henvisning til det nye album og sangen ’Robotterne kommer’.

»Gnags har altid forsøgt at skille sig ud, og så er det jo et problem, når det pludselig er robotter, der bestemmer, hvem der er inde og hvem der er udenfor,« forklarer han.

Han tilføjer:

»Men altså, når man før en ny sæson finder på et robottema, aner man jo ikke, om det fungerer. Det har det så heldigvis vist sig at gøre,« smiler han.

Efter Gnags spiller L.O.C. senere på aftenen til Northside. Selvom begge musiknavne har rødder i Aarhus, har de aldrig arbejdet sammen. Peter A.G. afviser ikke, at det sker i fremtiden.

»Jeg kan godt lide at snakke med ham. Han er fin. Vi kommer fra to forskellige traditioner, men er fælles om flowet. Men altså, lige nu er vi 25 mænd, der rejser rundt uden statstilskud – så er der ikke plads til, at L.O.C. får vores præmier,« griner han.

»Måske bliver det på vores gamle dage, at vi får mere plads til et samarbejde.«

Til sidst afslører Peter A.G., hvad der står på Gnags' ’rider’ – krav til backstagerummet – når de er rundt i sommerlandet. Gnags er ikke særlig krævende.

»Der skal være vand, øl, vin og rom. Men ikke noget særligt. Jeg spiser altid først efter en koncert, da jeg ikke kan spille på fuld mave.«