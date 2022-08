Lyt til artiklen

Sanger Pernille Rosendahl har sagt ja til at skulle giftes med den tidligere politiker Kristian Jensen.

Det afslører parret på Instagram.

'Hvem sku’ ha’ troet det? Mange blev overrasket da Kristian og jeg blev kærester. Kunne to så forskellige mennesker finde kærligheden sammen? Svaret dengang og nu er, ja. Derfor har jeg sagt ja til at gifte mig med Kristian Jensen for hver eneste dag gør han mig glad, bakker mig op og får mig til at grine,' skriver Pernille Rosendahl på Instagram og fortsætter:

'Vi har altid gang i 1000 samtaler om alt fra politik og verden omkring os til samtaler om vores indre liv, vores børn, arbejdsliv og drømme. Vi har altid været gode til at skabe det samliv der lige præcis passer til os. Ofte er vores løsninger uortodokse. De bunder i dejlige frie samtaler, som får os begge til at kigge på verden med nye friske øjne. Den tilgang har vi også til vores bryllup.'

Kristian Jensen skriver i sit opslag, at han har glædet sig til at dele den glædelige nyhed.

'Jeg har glædet mig meget til at dele dette med jer: Pernille og jeg skal giftes. Jeg friede i sommers på en strand i Grækenland, og hun sagde heldigvis ja. Pernille fylder min hverdag med glæde og latter, men også med udfordring af min vanetænkning og inspiration til at lære nyt hele tiden.'

'Vores kærlighed var svær i starten. Vi begyndte ikke enkelt og lige til. Men vi turde at ville hinanden, og vi overvandt problemerne. Det har på sin egen måde været med til at gøre båndene mellem os dybe og vedholdende. Vi ønsker at fejre dagen med vores familie og feste med vores nærmeste venner og livsvidner.'

Parrets glædelige nyhed har modtaget en del lykønskninger fra andre kendte.

Blandt andet har tidligere statsminister Helle Thorning ønsket et stort tillykke.

Det samme har skuespiller Neel Rønholt og sanger Stine Bramsen.