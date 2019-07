»Jeg får øjenkontakt med ham og konstaterer, at han er ved bevidsthed og ikke skriger af smerte. Det skal nok gå, men jeg lægger også mærke til, at han ligger helt stille, og ambulanceredderne kommer med en båre, hvor han bliver fikseret.«

»Det viste sig så at være rimeligt slemt.«

Den danske rapper Per Vers husker tilbage på den dramatiske afslutning af Roskilde Festival 2018 på Orange Scene.

Gorillaz' koncert blev afbrudt få sekunder inde i hittet 'Clint Eastwood', da rapperen Del the Funky Homosapien trådte direkte ud over scenen og faldt halvanden meter ned i fotograven.

Per Vers talte med sikkerhedschefen, der fortalte, hvad der var sket, og at rapperen havde det okay efter omstændighederne.

»Derfor jokede jeg lidt på scenen med, at det var coitus interruptus (afbrudt samleje, red.), men at folk skulle vide, at det var det sidste nummer, så de var ikke gået glip af så meget, og at vi skulle holde fast i, at det var en super fed koncertoplevelse.«

Del the Funky Homosapien blev kørt på hospitalet og kom i behandling for syv brækkede ribben og en punkteret lunge.

Det var sidste gang, at Per Vers fik lov til at lukke og slukke festivalen fra Orange Scene, da man har valgt at afskaffe konferencier-posten.

Mange begyndte at græde Per Vers

Og sikke en vanvittig afslutning. Det er et ud af mange minder, som Per Vers vil tage med sig fra sin tid som professionel på festivalen.

»Det gav en følelse af sorgfuld afrunding, kan man sige,« lyder det fra Per Vers, der husker tilbage på øjeblikket, hvor han fik nyheden at vide.

»Jeg har været på festivalen, siden jeg var 16 år, hvert eneste år. Det er en fast del af min kalender. Det har været den uge, jeg har glædet mig mest til.«

Sidste års ekstraordinære afslutning på festivalen var et skoleeksempel på, hvad konferencieren også har til opgave. At bevare overblikket.

Per Vers med rapperen Kendrick Lamar. Vis mere Per Vers med rapperen Kendrick Lamar.

Men Per Vers har haft mange store oplevelser i sin tid på festivalen som professionel.

Selvom han har trykket næve med mange store kunstnere som sir Paul McCartney og Kendrick Lamar, så fremhæver Per Vers præsentationen af det danske band Savage Rose som et af de mest mindeværdige øjeblikke fra Orange Scene.

Bandet spillede en helt fremragende koncert, hvor de sluttede af med at slippe en fredsdue ud.

»De var ekstremt vedkommende, og pladsen var fyldt. Fredsduen var sådan en minimial fysisk lille gestus i forhold til det sædvanlige knald og bang og pyroteknik,« siger han og fortsætter:

»Jeg satte mig ned og begyndte at snakke til publikum i flere minutter. Jeg sagde blandt andet, at folk skulle ringe hjem til deres mødre og sige, de havde det godt. Mange begyndte at græde.«

Han ramte øjensynligt helt perfekt med sin improviserede tale, der udsprang fra den stemning, som bandet havde skabt.

»Jeg tror, jeg er blevet stoppet 10 gange på gaden, hvor folk har nævnt, at det var mega fedt og lige gav det sidste. Lykkes det at gøre det til mere end bare staffage at være konferencier.«

Han fremhæver selv de år, hvor han fik ansvaret for at booke alle kunstnerne på Skatescenen. Det var ifølge ham selv en vild fest.

Af andre mindeværdige øjeblikke nævner Per Vers en rap battle-konkurrence, som han arrangerede.

Her fik festivalgæster muligheden for at optræde på Cosmopol-scenen.

»80 procent af de dudes var faktisk rigtig cool og fortjente at stå der. Der var 30-40 personer, som stillede op. Det var sgu et ret unikt lille projekt, jeg ser tilbage på med kæmpe stor fornøjelse,« siger han.

Han stopper dog ikke helt med at arbejde som konferencier. Eksempelvis er han konferencier på Kløften Festival, og man kan opleve ham hver søndag på Nemoland på Christiania.