Solen bager ned over Musik i Lejet.

Den tre dage lange festival i Tisvildeleje har haft udsolgt længe, og dermed er over 10.000 mennesker draget til Nordsjælland for at lytte til musik og bruge penge.

Og selv med de stigende priser på alt i det danske land, sidder pengene løst.

»Det er da lidt dyrt med en espresso martini til 120 kroner på fad,« fortæller en af de unge kvinder, som B.T. taler med.

Nanna har ligesom de fleste andre B.T. taler med ikke lagt et budget, men bruger bare det, der kræves for at holde festen i gang.

»Sådan er det bare. Vi bruger nok 3000 hver på de her dage.«

Oskar, der er afsted med venner, fortæller, at han indtil videre har brugt 14.000 kroner.

»De er nogle dyre drenge, dem jeg har med.«

Han regner med at have brugt omkring 20.000 kroner, inden festivalen er forbi.

Christina, der er sammen med sin veninde har valgt at holde sin sommerferie på Tisvildelejes festival, mener, at lokationen spiller ind på prissættelsen.

»Man kan da i hvert fald godt mærke, at vi er i Tisvildeleje,« siger hun med et grin, inden hun får tilbudt et shot af en mand ved bordet.

»Men det er selvfølgelig lidt billigere at være pige,« lyder det.

