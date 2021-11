Dødsulykken på Roskilde Festival gjorde så stort indtryk på medlemmerne af Pearl Jam, at bandet var ved at gå fra hinanden.

Det fortæller frontfigur Eddie Vedder i sin nye biografi 'I Am Mine', hvor han blandt andet husker tilbage på den nat i 2000, hvor ni mennesker mistede livet under Pearl Jam-koncerten på Roskilde Festival.

»Der var mindst én i bandet, kan jeg huske, der syntes, at vi måske aldrig skulle spille igen,« skriver han ifølge Louder i lydbogen.

Bandet spillede som bekendt igen, og ingen af de daværende fem medlemmer har forladt bandet. Men der skulle gå seks år, før de igen spillede på en festival, fortæller frontmanden i bogen, der er skrevet inden den lignende Astroworld-ulykke tidligere på måneden, hvor otte mennesker blev mast ihjel under en koncert med rapperen Travis Scott, og yderligere to senere mistede livet på hospitalet.

Pearl Jam-forsanger Eddie Vedder på Orange Scene klokken 22.30. Klokken 22.55 falder de første personer om, men først klokken 23.24 bliver koncerten stoppet, da alvoren går op for festivalens scenevagter.

Få dage efter koncerten på Roskilde Festival, skulle Pearl Jam spille på Virginia Beach.

»Vi var nervevrag aftenen inden. Vi havde en hurtig lydprøve, og det føltes lidt underligt at kigge ud på de tomme sæder... det havde pludselig en anden mening,« skriver han i et uddrag, som Louder bringer.

Efter lydprøven begyndte det at storme og tordne udenfor. Vinduerne stod og rystede, og Eddie Vedder blev overvældet af følelser, som han måtte få på afstand på en eller anden måde.

Så han tog en båndoptager frem og sang sig frem til sangen 'I Am Mine', som endte med at blive førstesinglen på bandet første album efter ulykken.

Dagen efter ullyken holdty scenefolk et minuts stilhed for de otte ofre. Senere døde endnu en ung mand på hospitalet som følge af sine kvæstelser.

»Det handlede udelukkende om at blive klar til vores første show, og håbe vi alle ville være i sikkerhed bagefter,« fortæller han om sangen, som er direkte inspireret af ulykken på dansk jord.

Efter Roskilde-tragedien havde Eddie Vedder brug for at komme lidt væk, både mentalt og fysisk. Derfor 'forsvandt han ind i Europa,' fortæller han.

»Jeg havde min egen måde at komme igennem det på. Jeg fik undervisning i spansk guitar, fra folk der ikke kunne engelsk.

Det var en måde at fokusere på og være blandt mennesker, som jeg ikke kunne forstå. Det føltes meget fredfyldt og roligt at være sammen med mennesker, når jeg ikke kunne forstå, hvad de sagde.«

Roskilde Brandvæsen, som varetager ambulancekørsel i Roskilde, bliver alarmeret 23.33, og første ambulance ankommer til stedet klokken 23.37.

Ingen er blevet straffet efter ulykken på Roskilde Festival, som blev betragtet som en ulykke.

Formentlig som følge af dårlig lyd, begyndte publikum at presse bagfra for at komme tættere på Orange Scene, hvorfor det blev svært at bevæge sig eller trække vejret.

Folk faldt i bunker, havde svært ved at komme op, og ni mænd i alderen 17-26 blev mast eller kvalt ihjel.

Efter ulykken blev crowdsurfing forbudt over det meste af Europa.