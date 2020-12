Det er 40 år siden, at John Lennon på koldblodig vis blev myrdet ude foran sin lejlighed i New York.

Men hans kollega i bandet The Beatles Paul McCartney har stadig meget svært ved at acceptere, hvad der skete den dag, den 8. december 1980.

»Jeg kan ikke rigtig tænke på det. Det imploderer. Hvad er der at tænke om det, udover vrede og sorg?« siger han i et interview med New York Times.

Emnet berører fortsat den 78-årige englænder på trods af et svingende forhold til John Lennon. Han forsøger så vidt muligt kun at fokusere på de gode minder:

»Som med alle andre dødsfald, så er den eneste måde at bearbejde det på, det er ved at tænke på alle de gode stunder med John. Fordi jeg kan ikke komme mig over den meningsløse handling.«

»Jeg vil ikke tænke på det. Det er helt sikkert en form for benægtelse. Men benægtelse er den eneste måde jeg kan håndtere det på.«

John Lennon og Paul McCartney udgjorde i mange år halvdelen af den legendariske kvartet, der gik under bandnavnet The Beatles. De to resterende medlemmer var George Harrison og Ringo Starr. Da bandet gik i opløsning i 1970, gik alle fire solo.

Især mellem Paul McCartney og John Lennon opstod der kold luft i årene efter. Lennon gjorde det klart, at han aldrig ville samarbejde med McCartney igen.

Men efter års stridigheder nåede de to at genforene inden hans tragiske dødsfald. Og det har efterfølgende været en stor lettelse for McCartney:

»Det ville virkelig have været smertefuldt for mig, hvis ikke vi var blevet genforenet. Det var så fantastisk, og det giver mig en form for styrke.«