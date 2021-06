– Der er noget i luften.

Sådan skriver folkene bag Distortion på Facebook.

Her afslører de, at de Distortion-hungrende alligevel kan få et glimt af gadefestivallen, der hvert år plejer at fylde flere københavnske bydele med festglade mennesker i begyndelsen af juni.

For selvom Distortion for andet år i træk officielt blev aflyst i april på grund af coronakrisen, så skal de mange fans ikke snydes for en lille snert af festival.

Festivallen har været afholdt 21 gange, og der har de seneste år været omkring 100.000 deltagere dagligt. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Festivallen har været afholdt 21 gange, og der har de seneste år været omkring 100.000 deltagere dagligt. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto: Ida Marie Odgaard

– Distortion er en leg med byrummet. I år kan vi ikke lave noget på asfalten, hvor vi samler tusindvis af mennesker. Men vi kan fortsat lave koncerter, der flytter sig, mens musikken spiller, og vi kan stadig skifte lokation dag for dag. I år lader vi musikken komme ud i byen, ved at den spredes over byens tage og over vandet i byens havn, udtaler festivalens grundlægger Thomas Fleurquin i en pressemeddelse.

Festivallen bliver derfor spredt ud over byen gennem fire korte surprisekoncerter af 20 minutters varighed, som dog ikke vil finde sted på en fysisk scene. Derimod er det meningen, at man også skal kunne nyde musikken på afstand.

Fordi man på grund af forsamlingsforbuddet ikke kan samles mange mennesker ét sted, har festivallen nemlig sikret, at musikken kan høres på lang afstand.

Den første suprisekoncert finder sted på Nørrebro på onsdag 2. juni klokken 19. Torsdag gælder det Vesterbro, fredag i indre by, mens det hele afsluttes 'et sted i Københavns Havn' lørdag. Her vil arrangementet undtagelsesvist finde sted på en flydende scene.

Derudover vil både lokationer og artister bliver holdt hemmeligt.

– Til Distortion får publikum ikke serveret indholdet. Publikum skal selv tage del og gøre en aktiv indsats for at finde scener og opstøve et musikprogram. Denne labyrintiske oplevelse hvor ens sanser skærpes ønsker vi at genskabe i ugens markeringer, fortæller Thomas Flerquin.

Det 'rigtige' Distortion vil efter planen vende tilbage i 2022.