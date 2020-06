Broccoli-kaos, en amerikansk rocklegende med særlige bukse-krav og en kendt rapper, der for vild og ved en fejl pludselig havnede i en sandwichbod.

Sommerens musikfestivaler er desværre blevet aflyst. For at mindes de mange festlige stunder og se frem mod næste år har B.T. bedt festivalbagmændene fortælle deres bedste anekdoter.

I denne weekend skulle Northside være løbet af stablen med navne som Green Day, Lukas Graham og svenske Robyn øverst på plakaten.

Her fortæller P3-vært og Northside-konferencier Pelle Peter Jencel fire anekdoter fra den aarhusianske festival.

Arcade Fires broccoli-kaos

Da det canadiske band i 2014 var hovednavn, bad deres medbragte kok Northsides backstage-personale om at skaffe 2,5 kg broccoli. En læsefejl medførte imidlertid, at Arcade Fire i stedet modtog 25 kg.

»Når man har med de her store band at gøre, så ankommer de måske med over 100 mennesker. De havde blandt andet en vogn til at klare deres vasketøj og altså også en vogn med en kok, som havde bedt om 2,5 kg broccoli. Folk beder jo om de vildeste ting, så da den ansvarlige overså kommaet, havde man sikkert bare tænkt, at Arcadre Fire nok bare rigtig godt kan lide broccoli.«

Northsides daværende talsmand, John Fogde, forklarede dengang til TV 2, at de da rigtig nok syntes, at 25 kg broccoli lød af meget, men at de jo omvendt var en del medlemmer i bandet.

Et almindeligt bundt broccoli vejer under 500 gram, så da Arcade Fire havde taget deres 2,5 kg, var der cirka 45 bundter tilbage.

Broccoli-bandet Arcade Fire på Northside 15. juni 2014. Foto: Axel Schütt Vis mere Broccoli-bandet Arcade Fire på Northside 15. juni 2014. Foto: Axel Schütt

Iggy Pops bukser skabte panik

I 2016 havde den amerikanske rocklegende bedt Northsides backstage-personale om at få strøget sine bukser, inden han skulle på scenen. Da den frivillige medarbejder var færdig med strygejernet, gik hun i panik.

»Pludselig kunne hun se, at der var noget galt, for det ene bukseben var lidt kortere end det andet. Der var en time, til Iggy Pop skulle på scenen, og derfor ikke tid til at skaffe nye busker, så Northside-folkene måtte beklage over for Iggy Pop-folkene, at de havde ødelagt hans bukser. Det viste sig så, at Iggy Pops ene ben faktisk er kortere end det andet, så bukserne var specialsyede, og derfor var der ikke noget problem.«

Under selve koncerten kom et andet styk tøj i fokus, da den dengang 69-årige Iggy Pop begyndte at fryse.

Som altid optrådte han i bar overkrop, men den halvkolde danske sommer fik ham til at efterlyse en jakke blandt publikum, hvilket resulterede i, at en ung fyr smed sin blå Nike-trøje op til Iggy Pop.

Iggy Pop på Northside i 2016. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Iggy Pop på Northside i 2016. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Grace Jones var en farlig tiger

Det jamaicanske 80'er-ikon, der blandt andet er kendt for sin medvirken i James Bond-filmen 'A View to a Kill', optrådte i 2015 nøgen kun iført bodypaint. Det gav lidt udfordringer backstage.

»På grund af hendes bodypaint, og fordi det regnede lidt, kunne hun ikke sidde i en bil som normalt, da man var bange for, at hun ville smitte af på bilsædet. Hun var samtidig iført 20 cm høje stilethæle, så hun ikke kunne gå i gruset. Derfor lukkede de hende ind – fuldstændig som et dyr – i en kassevogn, hvor hun stående blev kørt langsomt op til scenen. Hun var i rigtig godt humør og råbte forskellige sjove ting til alle, de kørte forbi. Jeg tror, hun legede, at hun var en tiger.«

Grace Jones endte med at komme en halv time for sent til koncerten, hvor hun indledte med at sige, at hun kæmpede med en dårlig hofte oven på en lidt for voldsom omgang sex i Norge.

Til sidst bad hun om at få tændt en joint og gav så et vildt natteshow.

Grace Jones på Northside i 2015. Foto: Axel Schütt Vis mere Grace Jones på Northside i 2015. Foto: Axel Schütt

A$AP Rocky for vild på festivalpladsen

I 2014 spillede den amerikanske rapper på Northside. Da koncerten var slut, skulle hans bodyguards føre ham tilbage til backstageområdet, men de havde ikke helt styr på geografien.

»Hele det her store crew fra Harlem valgte at bryde igennem et hegn det helt forkerte sted, så pludselig stod A$AP Rocky midt inde i en madbod ved siden af nogle søde sandwich-sælgende gymnasieelever. De her kæmpe bodyguards virkede for stolte til at vende om, så i stedet fortsatte de bare ligeud og kom igennem to-tre boder og videre ud på festivalpladsen, før de til sidst fandt den rigtige vej tilbage.«

A$AP Rocky kom som bekendt igen i nordiske problemer, da han sidste år efter en koncert i Stockholm blev anholdt, efter et sammenstød med en 19-årig førte til en betinget voldsdom.

Northside vender tilbage i 2021.