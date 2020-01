Onsdag i sidste uge offentliggjorde heavyrockeren Ozze Osbourne den triste nyhed, at han lider af Parkinsons syge. Det skete live på amerikansk morgen-tv.

I den forbindelse understregde hans kone, Sharon, at sygdommen ikke er en dødsdom, men det er en sandhed med modifikationer, afslører Ozzy nu i sit første interview siden da.

»Tænker jeg nogensinde over, hvornår mine dage er ovre? Jeg tænker på det - men jeg bekymrer mig ikke om det. Jeg er her ikke i 15 år endnu, ikke længe endnu, men jeg dvæler ikke ved det. Det sker for os alle,« siger han til magasinet Kerrang om døden. Det skriver Sky News.

Han afslører desuden, at diagnosen har fået ham til at miste sit gode humør:

»Er jeg glad nu? Nej, for jeg har ikke mit helbred,« siger Ozzy Osbourne.

»Det har virkelig slået mig ud, men jeg er her stadig. Faktisk bekymrede jeg mig mere om døden, da jeg var yngre, end jeg gør nu. Jeg prøver bare at nyde ting så meget som muligt, selv om det er så fucking hårdt nogle gange,« siger han.

På trods af sygdommen er Black Sabbath-legenden på trapperne med et nyt soloalbum, og i interviewet siger han, at han ikke længere ville være iblandt os, hvis det ikke var for musikken.

»Hvis du så mig i starten af sidste år, ville du tro, at jeg var fucked. Men jeg tror ærligt talt, at det at lave dette album er den bedste medicin, jeg kunne have fået. Jeg lavede noget, som jeg kan lide at lave, siger han til Kerrang.