Queen har netop udgivet en ny sang, 'Face It Alone', der er indspillet med den afdøde frontmand Freddie Mercury for mere end 30 år siden.

'Face It Alone' blev indspillet i 1988 med henblik på, at den skulle være en del af bandets 13. album, The Miracle.

I stedet kom sangen bagest i køen – og senere i glemmebogen.

Lige indtil Queens produktionshold atter samledes. Det skete, da de vendte tilbage til studiet for at arbejde på en kommende genudgivelse af albummet, hvor også nogle af bandets samtaler fra studiet i London og Montreux vil indgå.

Det bliver første gang i årevis, at gruppen udgivere en ny sang med Freddie Mercurys ikoniske røst. Det skete sidst i 2014, da albummet Queen Forever blev udgivet med tre – dengang – uhørte numre: 'Let Me In Your Heart Again', 'Love Kills' og 'There Must Be More To Life Than This'.



»Jeg er glad for, at vores team var i stand til at finde dette nummer,« fortæller bandets guitarist, Brian May, ifølge Sky News.

»Efter alle disse år er det dejligt at høre os alle fire arbejde i studiet på en fantastisk sangidé, som aldrig helt blev fuldført … indtil nu.«

Queen, der foruden Freddie Mercury og Brian May også består af Roger Taylor og John Deacon, blev grundlagt i 1970 og er en af verdens bedst sælgende rockgrupper med hits som 'Don't Stop Me Now', 'We Will Rock You', 'I Want To Break Free' og 'Bohemian Rhapsody'.

Freddie Mercury døde i 1991 i en alder af 45 år som følge af aids-relaterede komplikationer.