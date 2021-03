Martin Jensen har kritiseret Oh Land, efter hun fredag sendte Hiba ud af 'X Factor'. Nu svarer hun igen.

Efter to liveshows blev det Martin Jensens solist Hiba, der som den første måtte sige farvel til 'X Factor', efter Oh Land valgte at sende hende ud til fordel for Blachmans gruppe Neva & Ida.

En beslutning, som ikke faldt i god jord hos alle.

Ifølge Martin Jensen er Hiba nemlig en af de dygtigste vokalister, der har været med i 'X Factor' i mange år. Derfor mener han, at Oh Land dømte på personlig frem for faglig vis:

»Oh Land kunne se efter to liveshows, at Hiba blev stærkere og stærkere, og at hun derfor blev nødt til at sende hende hjem, for at hendes egne deltagere kunne komme længere,« mener Martin Jensen og tilføjer:

»Hvis det ikke var taktisk, så ved jeg knap nok, hvad jeg skal sige.«

Men nu svarer Oh Land igen.

Hun er først og fremmest ærgerlig over, at hendes meddommer udtaler sig til medierne i stedet for at komme og tale med hende selv. Som dommer har man nemlig et stort ansvar for, at historien, der bliver fortalt udadtil, er sand.

Oh Land sendte Martin Jensens solist Hiba ud af X Factor i fredags.

Og så mener hun, at Martin Jensen har misforstået noget helt essentielt.

»Han skal jo huske, at vi tre dommere skal støtte og bakke hinanden op. Jeg kan godt forstå, at han bliver påvirket i kampens hede, fordi det er en sårbar situation, man står i, når man mister en deltager.«

Men hun afviser dog blankt at have stemt taktisk:

»Hvis Martin kiggede til venstre, ville han kunne se, hvor ubehagelig en beslutning det var for mig. Det er en situation, som han endnu ikke har prøvet at stå i. Det er mennesker af kød og blod, man sidder over for, og derfor stemmer man ikke taktisk,« siger Oh Land.

Heldigvis bærer hun ikke nag.

»Jeg skal da lige invitere Martin over til en Red Bull. Der er helt klart noget, vi skal tale om,« fortæller Oh Land, der trods kritik er »mega klar« til liveshow igen på fredag.