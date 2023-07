Cirka 100.000!

Så mange mennesker kommer Oh Land til at optræde for, når hun de næste to aftener varmer op for Coldplay i Parken.

Oprindeligt havde Jada fået opgaven, men da hun for nyligt måtte melde afbud på grund af komplikationer omkring sin graviditet, gik jobbet videre til Oh Land, der stod i helt andre tanker, da tilbuddet tikkede ind.

»Jeg var ved Vesterhavet og tog min telefon op af lommen for at tage et billede af mit barn, da jeg så en besked fra mit management, at Coldplay spurgte om min ledighed den 5. og 6. juli,« fortæller den 38-årige sangerinde og fortsætter:

Oh Land skal varme op for Coldplay i Parken. Foto: Foto: Dennis Morton Vis mere Oh Land skal varme op for Coldplay i Parken. Foto: Foto: Dennis Morton

»Min første reaktion var rent praktisk - sådan 'Kan det lade sig gøre?' Jeg kunne meget hurtigt se, at det kunne lade sig gøre og følte en kæmpe uvirkelighedsfornemmelse ved at stå på en strand med min familie i Nordjylland og vide, at jeg kun en uge efter skulle stå i Parken.«

Oh Land tilføjer med et grin:

»Jo tættere det kommer på, jo mere sindssygt virker det. Men jeg har også en vis ro i, at jeg trods alt har stået på en del scener, og statistisk set er der ret lille risiko for, at jeg dør af sceneskræk. Så jeg har mange rutsjebane følelser omkring det.«

Oh Land har tidligere prøvet stadionformatet, da hun for mange år siden varmede op for Katy Perry i USA.

Denne gang bliver det for et dansk publikum - og det bliver noget helt særligt, tænker hun.

Oh Land på Tinderbox festival den 24. juni. Foto: Helle Arensbak Vis mere Oh Land på Tinderbox festival den 24. juni. Foto: Helle Arensbak

»Jeg ved, at jeg vil elske det, når jeg først står der. At stå foran så mange mennesker i mit eget land er jeg ret sikker på, at jeg aldrig kommer til at opleve igen. Det gælder om at være til stede, mens man er der.«

Hun tilføjer:

»Jeg tvivlede ikke et sekund på at sige ja. Det var eventyreren i mig. Det eventyr vil jeg ikke gå glip af.«

Hun ved ikke, om det er Coldplay, der specifikt har udpeget hende som opvarmning, men faktisk har hun en lille forbindelse til bandet.

»På min første plade 'Fauna', spillede David Rossi strygere. Han kom senere til at spille med Coldplay og lavede for eksempel det legendariske arrangement af 'Viva la Vida'. Han spiller med dem stadigvæk, ved jeg.«

Oh Land tilføjer:

»Jeg ved ikke, om David Rossi selv har foreslået mit navn, eller om de bare har haft en liste at vælge fra. Aner det ikke.«

Oh Land, hvis borgerlige navn er Nanna Øland, spiller i løbet af sommeren på en række danske festivaler heriblandt Smukfest til august.

Herefter udsender hun et nyt album den 29. september og tager så på en større efterårsturné med start i Vordingborg den 20. oktober.