Den danske sangerinde og X Factor-dommer Oh Land er i lykkelige omstændigheder.

Nanna Fabricius Øland, som er hendes borgerlige navn, er gravid og skal være mor igen.

Den glædelige nyhed deler hun på sin Instagram.

'At finde tøj, der passer, i den kommende sæson bliver sværere end normalt', skriver Oh Land med et billede, hvor hun også viser sin babybule frem.

Vis dette opslag på Instagram Finding clothes that fit this season will be a little harder than usual belly pop this summer Photo by @asoland Et opslag delt af Oh land (@ohlandmusic) den 16. Feb, 2020 kl. 8.29 PST

Det kommende sommerbarn bliver Oh Lands andet. I forvejen har hun en søn, som hun fødte i 2016.

Barnet bliver til gengæld Oh Lands første sammen med kæresten Adi Zukanović, der også er musiker.

Oh Land blev skilt fra Eske Kath i 2017, med hvem hun har sønnen Svend med.

Oh Land er i øjeblikket aktuel i X Factor, hvor hun er i gang med sin anden sæson som dommer.

Pressemøde med dommerne på X Factor 2020 Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne på Nimb i København, tirsdag den 17. december 2019. 'X Factor' 2020 har premiere onsdag 1. januar på TV 2 og TV 2 PLAY.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Pressemøde med dommerne på X Factor 2020 Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne på Nimb i København, tirsdag den 17. december 2019. 'X Factor' 2020 har premiere onsdag 1. januar på TV 2 og TV 2 PLAY.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Hun er ligesom sidste sæson af X Factor flankeret af Thomas Blachmann og Ankerstjerne i dommerpanelet.

Her skal hun forsøge at føre solister over 23 år til en sejr i det populære musikprogram.

Sidste år havde hun grupperne, hvor hun førte gruppen 'Echo' frem til en fjerdeplads.

I sin egen musikkarriere har den 34-årige sangerinde udgivet fem studiealbums. Det seneste, 'Family Tree', udkom sidste år.