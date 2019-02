I fredagens udgave af X Factor blev det blandt andet afsløret, at Maria Meldgaard og Bea Sarockaite er gået videre til liveshows.

Men egentlig kom dommeren Oh Land - med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius - allerede til at løfte sløret længe forinden, da hun for et par uger siden medvirkede i programmet Natholdet med Anders Breinholt.

»Jeg tænkte bare; 'fuck mand, der talte jeg vist lige lidt over mig'. Jeg havde faktisk ikke tænkt over det før dagen efter, for jeg lod mig bare rive med af Anders (Breinholt red.), der var så super begejstret for dem, at jeg helt glemte det,« forklarer Oh Land.

Hun forklarer, at det til tider kan være forvirrende, når tv-programmernes forløb ikke følger virkeligheden.

X Factor-dommer Oh Land. Vis mere X Factor-dommer Oh Land.

»Der havde jeg helt ærligt glemt, hvor jeg lige var. Det var selvfølgelig uheldigt, men sådan er det,« lyder det fra X Factor-dommeren.

Udover Maria Meldgaard og Bea Sarockaite har hun også valgt at tage sin sammensatte pigegruppe samt det erfarne rockband Rolf og kanylerne med videre til liveshows.

Men især Bea og Maria har hængt ved i Oh Lands bevidsthed gennem alle programmer.

»Jeg har sgu ikke været ret meget i tvivl med dem. Lige fra første gang jeg mødte dem, har det været dem, jeg kunne huske, så jeg tror rigtig meget på dem. Og nu er jeg sammen med dem hver eneste dag for tiden, og jeg tror ikke mindre på dem,« siger dommeren.

Er du enig i Oh Lands beslutning om at sende Maria og Bea videre til liveshows?

Hun mener dog samtidig, at de to piger står over for en større udfordring end de resterende deltagere.

»De har fået så meget hype og opmærksomhed fra starten, og man skal ikke glemme, at de er totalt nybegyndere, så de skal have sig selv med og ikke blive slået ud af kurs, for de er helt klart under et større pres end de andre,« siger Oh Land.

Allerede inden X Factor overhovedet havde haft premiere, var Maria Meldgaard og Bea Sarockaite blevet kendte ansigter i store dele af befolkningen, da et klip fra pigernes audition blev delt på sociale medier. Det medførte blandt andet mange kommentarer om Maria, der ikke bar bh i klippet, og for Oh Land understreger den episode netop, hvor hård showbiz kan være.

»Når man stiller sig til offentlig bedømmelse, er det bare hardcore. Og der skal man huske, man er et menneske, og fokusere på det, man selv synes er vigtigt, for hvis man begynder at lytte efter andres kommentarer, glemmer man, hvorfor man gjorde det,« siger Oh Land.

Oh Land kunne overraske Maria og Bea med den glædelige nyhed om, at de er med i liveshows. Vis mere Oh Land kunne overraske Maria og Bea med den glædelige nyhed om, at de er med i liveshows.

Hun er i sit arbejde med de to unge piger blevet overrasket over, hvad de indeholder, og hvor meget der gemmer sig under facaden, som vi ikke ser.

Eksempelvis afslørede Bea Sarockaite også i fredagens program, at hun er en habil violinist.

»Det er grineren! Jeg tænkte også, det giver mening, at der er et dybere lag. Det var ikke det, der gjorde, hun gik videre, men at hun spiller violin gør alligevel, at der er en dybde, man ikke lige kan se med det blotte øje,« siger Oh Land og tilføjer:

»Der sker mere, end man lige ser, og det har jeg også fundet ud af, efter jeg har lært dem at kende. De har en virkelig nørdet tilgang til musik, og deres kendskab til film og musik er virkelig bredt og overraskende dybt. Så er de også ordentlige piger, der gør tingene ordentligt og ikke laver noget ballade, og det sætter de en stor ære i,« forklarer Oh Land.