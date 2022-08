Lyt til artiklen

De 400 gæster, der havde købt billetter til natklubben Kupé, holdt formentlig vejret, da klokken passerede 1 natten til torsdag.

Her gik verdensstjernen Justin Bieber nemlig af scenen på Smukfest.

Og noget tydede på, at han ville fortsætte festen på den aarhusianske natklub.

I hvert fald havde hans crew på forhånd bestilt 100 billetter og et bord på klubben, lige som at Justin Biebers DJ Tay James, som var med på scenen i Skanderborg, havde tilbudt at spille et DJ-set på 90-120 minutter.

Bordet, der er resereveret til Justin Biebers crew. Foto: Kupé Vis mere Bordet, der er resereveret til Justin Biebers crew. Foto: Kupé

»Jeg troede, at det var nogen, der lavede fis med mig,« udtalte natklubejer Emil Knudsen til B.T., da han fik henvendelsen.

Men torsdag kan han desværre afsløre, at Justin Bieber ikke dukkede op.

Det gjorde til gengæld hans band, skriver han i en sms til B.T.

»Det var super fedt! Tay James-festen i går gik over al forventning, og vi har alene fået positive tilbagemeldinger,« skriver han.

»Biebers band og flere af danserne kom, og de skabte en kæmpe fest og god stemning. Og de fortalte mig i øvrigt, at de var helt vilde med stedet.«

Han vil skyde på, at 15 personer fra crewet kom, mens de også havde en masse gæster med.

Forud for koncerten ønskede Emil Knudsen ikke at afsløre, hvad han havde måttet punge ud med for at få Tay James til at spille på Kupé, hvor entreen denne aften kostede 250 kroner.

»Det er ikke helt billigt. Det præcise tal er noget, jeg holder for mig selv. Men han er by far den dyreste DJ, vi nogensinde har haft,« udtalte han.

Canadiske Justin Bieber og hans dansere lukkede Bøgescenerne på Smukfest onsdag aften. Foto: Helle Arensbak Vis mere Canadiske Justin Bieber og hans dansere lukkede Bøgescenerne på Smukfest onsdag aften. Foto: Helle Arensbak

Herudover havde DJ'en og resten af Justin Biebers crew lavet en bestilling på økologisk mad og alkohol, en særlig type tequila, som Kupés personale måtte kæmpe lidt for at skaffe samt en bestemt DJ-pult og mikrofoner.

»Men alt i alt synes jeg, at det er en fair rider. Vi har oplevet lidt af hvert gennem tiden med forskellige kunstnere.«

