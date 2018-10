Spillestedet Train i Aarhus går en usikker fremtid i møde.

Økonomien på spillestedet har været skrøbelig, siden det tidligere i år begyndte at blive finansieret gennem en almennyttig fond, skriver Aarhus Stifstidende.

Tidligere var Train ejet af millionæren Chris Anker-Petersen, som drev stedet frem til 2015.

Han postede personligt penge i spillestedet, hvis der var underskud. Efter hans død fortsatte familien med at drive Train frem til 2018, hvor det blev overdraget til den nyetablerede fond Train.

»Vores både fordel og ulempe er, at vi har en profil, der kan tiltrække større artister. Når det går godt, kører det rundt, men hvis vi rammer ved siden af, gør det ondt. I den henseende har det betydning, at vi ikke har så meget at stå imod med,« siger Trains direktør Carsten V. Nielsen til Aarhus Stifstidende.

Train får 1,4 mio. kroner årligt i tilskud fra staten.

Det er et beløb, de håber, kommunen vil matche for at sikre spillestedets fremtid.

Udover penge fra det offentlige får Train cirka 650.000 kroner om året gennem sponsorater, mens de tjener omkring 11 mio. kroner på billetsalg.

For at sikre spillestedet mest muligt har Train måttet fyre størstedelen af de ansatte, stedet havde, og i stedet bruge frivillige kræfter under koncerterne.

Desuden har de solgt en natklub fra og er ikke selv en klub lørdag nat, sådan som de var før i tiden.

Koncerterne bliver nu også vurderet grundigt, inden en kunster bliver booket.

Billetsalget er stadig deres, men hvis der er en stor koncert på tapetet, bliver den sat op i for eksempel Hermans i Tivoli Friheden, mens mindre koncerter kan blive afholdt på bl.a. fatter Eskild.