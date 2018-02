Billedet af det succesfulde 90'er-pigeband Spice Girls blev delt med rekordhast fredag.

Men hurtigt henledte fans verden over opmærksomheden på noget helt andet end nyheden om, at de fem britiske kvinder nu skal lave et tv-show, et nyt talentshow samt et Greatest Hits-album.

Love my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x #friendshipneverends #girlpower Et opslag delt af Victoria Beckham (@victoriabeckham) den 2. Feb, 2018 kl. 8.27 PST

Foto: Instagram/Victoria Beckham Foto: Instagram/Victoria Beckham

På et nyt billede på Instagram af 43-årige Victoria Beckham, 42-årige Melanie Brown, 44-årige Melanie Chisholm, 42-årige Emma Bunton og 45-årige Geri Horner ses en iPhone liggende på et bord i baggrunden.

Telefonen har en hvid stribe på skærmen - hvilket ved første øjekast ligner en stribe af det euforiserende stof kokain, men det er nu blot en reflektion af lyset i det øjeblik, billedet blev taget. Det konkluderer i hvert fald britiske Metro.

Spice Girls gik hvert til sit i 2012. Bandet planlægger ikke at give nye koncerter som følge af genforeningen - og har ikke kommenteret på de mange kommentarer om telefonen.