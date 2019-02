Så sker det umulige ... måske.

Ifølge et nyt interview med Guns N'Roses-guitarist Slash er supergruppen, der i 80'erne dominerede med sange som 'Sweet Child' O Mine' og 'Welcome to the Jungle' på vej i studiet. Og arbejdet med flere af de nye sange er allerede godt igang.

»Axl, Duff og jeg er i gang - et nyt album. Og det eneste virkelige spørgsmål er, hvornår albummet udkommer.«

Sådan fortæller (den altid velartikulerede) Slash i et nyt interview med TVKs Rock City.

I et helt nyt interview afslører guitaristen Slash planer om et nyt album fra Guns N'Roses. Foto: Vilhelm STOKSTAD Vis mere I et helt nyt interview afslører guitaristen Slash planer om et nyt album fra Guns N'Roses. Foto: Vilhelm STOKSTAD

Slash indrømmer således, at der endnu ikke er fastlagt indspilning- eller udgivelsesdato.

Men sangene med store dele af den oprindelige besætning ér på vej. Og nyheden bekræftes i et interview med bandtes anden guitarist Richard Fortus:

»De nye sange er på vej. Vi skal igang med flere nye studieoptagelser. Og forhåbenlig kommer det nye album snart.«

Guns N'Roses blev i 2016 genforenet på turnéen 'Not in this Lifetime'. Og hvis det lovede album bliver til virkelighed, vil det være gruppens første med Slash og Duff McKaganand siden coveralbummet 'The Spaghetti Incident' fra 1993.

Axl Rose og Slash i d et genforenede Guns N'Roses, Foto: CHRISTOPHER PIKE - Reuters Vis mere Axl Rose og Slash i d et genforenede Guns N'Roses, Foto: CHRISTOPHER PIKE - Reuters

I 2008 udgav forsanger Axl Rose solo-albummet 'Chinese Democracy' under navnet Guns N'Roses'.