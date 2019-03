Det flyver med beskyldninger om voldtægt og pædofili mod den afdøde popkonge Michael Jackson, i forbindelse med dokumentaren ‘Leaving Neverland’. Her afslører James Safechuck, at han blev gift med stjernen, da han var 10.

“Vi holdt en ceremoni i hans soveværelse med løfter, som om vi tilhørte hinanden for evigt”.

Sådan siger James Safechuck i en forevisning af dokumentaren, hvor han også viser ringen frem, som Kongen af Pop gav ham, da de angiveligt forevigede deres kærlighed i Jacksons soveværelse.

Det skriver online-mediet Daily Mail.

Michael Jackson er anklaget for at have voldtaget James Safechuck da han var 10 år gammel.

De mødte hinanden på settet til en Pepsi reklame. Dengang var Jackson 30 år gammel.

I dokumentaren fortæller James Safechuck med skælvende stemme, hvordan han som barn var meget glad for smykker, og at Jackson brugte den viden til at bytte dyre diamantbesatte ringe for sexuelle ydelser fra drengen.

Jacksons angivelige misbrug af Safechuck begyndte få måneder efter mødet på Pepsi settet, og selvom James Safechuck siger, han blev misbrugt, så følte han stadig en enorm kærlighed for den populære sanger.

»Vi var bare helt forelskede på det tidspunkt. Når jeg ikke var sammen med ham, så tænkte jeg på ham. Det føltes bare som det bedste, når han ringede,« fortæller James Safechuck.

Michael Jackson. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Han siger de stærke følelser, han havde for Jackson, kom ud af den psykiske og følelsesmæssige manipulation, som den meget ældre sanger udsatte ham for.

Da han i dokumentaren fortæller om den makabre episode, hvor de giftede sig med hinanden, holder han ringen op med rystende hænder og fortæller hvor flot den er, men at det er svært at snakke om.

Efter han har vist ringen, som er for lille til at glide helt ned over hans finger, hiver han andre ringe frem fra det lille smykkeskrin, hvori han opbevarer de dyre gaver, der angiveligt havde købt popstjernen sex med et barn.

Han fortæller, at disse smykker er som Rolex ringe med deres diamanter i midten.

Med rystende hænder beskriver James Safechuck, hvordan han og Jackson sammen købte dem.

De udgav sig for at købe de ekstravagante smykker under påskud af, at de var til en kvinde med en hånd, som stod model med Safechucks små fingre.

Han afslutter med at sige, at han ikke bryder sig om at kigge på smykkerne.