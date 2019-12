Rygterne har svirret længe, men nu synes de at være bekræftet.

Blandt de 12 nye sange på Harry Styles' nye album 'Fine Line' medvirker der er en lidt overraskende gæst på et af numrene.

For på nummeret 'Cherry', der handler om at gå fra sin partner, bliver der hen mod slutningen af den over fire minutter lange sang afspillet et lydklip med en fransktalende kvinde.

I slutningen af november fortalte Harry Styles i et interview med den newzealandske DJ Zane Lowe, at én af sangerens ekskærester ville være at finde på nummeret i form af en lydbid fra hendes telefonsvarer.

»Det er min ekskæreste. Det (lydklippet, red.) blev tilføjet senere, og det føltes som en del af sangen. Det føltes, som om at der var brug for det,« sagde han og fortsatte:

»Vi er venner og sådan noget, så jeg spurgte hende, om det var i orden. Og hun var okay med det. Jeg tror godt, at hun kunne lide det.«

Lydklippet indeholder en række franske sætninger, der kan oversættes til: 'Hallo! Sover du? Åh, det er jeg ked af. Eller nej... nej, det er ikke vigtigt. Nå, men vi tog på stranden, og nu er vi... perfekte! Harry.'

Og nu hvor den 25-årige sangers nye album netop er udkommet, er fans verden over overbevist om, at ekskæresten på nummeret er den 33-årige fransk-amerikanske model Camille Rowe. Hun dannede par med Harry Styles, indtil de gik fra hinanden i 2018.

Selvom sangeren ikke selv har indrømmet, at der er tale om en telefonsvarerbesked fra Camille Rowe, så føler sangerens fans sig sikre på, at der er tale om modellen.

På Twitter skriver en bruger eksempelvis følgende:

'Camille Rowes stemme i slutningen af 'Cherry' er det smukkeste, jeg nogensinde har hørt'.

Harrry Styles er tidligere medlem af boybandet One Direction. Efter gruppen i 2016 besluttede at holde pause på ubestemt tid, er Harry Styles fortsat som solist. Hans nye album 'Fine Line' udkom fredag 13. december.