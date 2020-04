Da analysevirksomheden Gallup tirsdag skulle udgive deres ugentlige opgørelse over antal lyttere på danske radiokanaler, var der ifølge Politiken stor forvirring.

Blandt Gallups 1.440 personer store lytterpanel, kunne virksomheden ikke finde en eneste, der var tunet ind på den nye radiokanal, Radio Loud, der gik i luften den 1. april.

Et fund, der undrede analysevirksomheden så meget, at de brugte hele tirsdagen på at undersøge, om det kunne skyldes en teknisk fejl.

Det var ikke tilfældet.

Kanaldirektør for Radio Loud Ann Lykke Davidsen er ikke overrasket, men ærgerlig over lyttertallet, skriver Politiken.

Hun forklarer til avisen, at Radio Loud har svære startbetingelser, fordi de starter fra 'scratch'. Samtidig satser radiokanalen på en ung målgruppe, der ifølge kanaldirektøren er svære at nå.

Programchefer på radio24syv Michael Bertelsen (tv) og Mads Brügger (th) med Kristoffer Eriksen (i midten) m.fl. efter beskeden om at radiokanalen ikke kan fortsætte som DAB-kanal, på Radio24syv i København, tirsdag den 22. oktober 2019. Radio Loud vandt udbuddet om DAB-radiokanalen, og det betød, at Radio24syv sendte for sidste gang den 31. oktober 2019.

Modsat Ann Lykke Davidsen finder Lasse Jensen, der er mediekommentator og tidligere vært på P1-programmet ’Mennesker og Medier’, det meget overraskende, at Gallup ikke kunne finde en eneste Radio Loud-lytter.

»Jeg tror aldrig, at jeg har været ude for en landsdækkende radiostation, som ifølge Gallup ikke har haft nogen lyttere«, siger han til Politiken.

Ligesom Ann Lykke Davidsen pointerer han også, at radioen i forhold til målgruppen, har påtaget sig en vanskelig opgave.

Men det er altså ikke kun de manglende lyttere, der vidner om en svær start. Efter kanalens debut rettede en række anmeldere en hård kritik af den nyåbnede kanal.

Heriblandt Ekstra Bladets René Fredensborg, der har været ansat på Radio24syv, som måtte lukke, efter Radio Loud i efteråret vandt sendetilladelsen til den nye DAB-kanal.

'Den bebudede satire, som Kulturministeriets regnedrenge pointmæssigt forudså ville give baghjul til prisbelønnede Kirsten Birgit og co., foldede sig ud i form af et stegetermometer oppe i røven på en angiveligt coronaramt spasmager. Jeg havde det sjovere til min bedstefars begravelse end til denne metaagtige sketch,' skrev han blandt andet.