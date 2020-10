Det er ingen hemmelighed, at prins William og Kate Middleton forud for deres forlovelse gik fra hinanden for en stund.

Men forholdene omkring deres break up har de holdt for sig selv. Men det vil en ny bog nu ændre på.

I bogen 'Battle of the Brother', som udkommer i denne uge, beskriver forfatter Robert Lacey således, hvordan dengang 25-årige prins William midt på dagen 11. april 2007 greb røret og ringede til sin kæreste.

Kate Middleton var på daværende tidspunkt på arbejde. I sin funktion som indkøber hos modevirksomheden Jigsaw sad hun under et møde, da hendes telefon begyndte at bimle og bamle.

»Kate undskyldte og forlod mødet hos Jigsaw, hvor hun netop havde fået job, for at besvare opkaldet fra William i et rum væk fra de andre tilstedeværende.«

»Hun havde døren lukket i mere end en time. Da hun kom ud, var hun single,« skriver forfatteren i sin bog.

Parret fandt hinanden efter et par måneder, og da de i 2010 blev forlovede, satte de ord på deres midlertidige split.

»Vi var begge ved at finde os selv, finde vores egne veje og blive voksne,« forklarede prins William dengang

Kate Middleton bakkede op. De var blevet »opslugte« af deres forhold efter at have været sammen siden studietiden på University of St Andrews. Her havde de mødt hinanden i 2001, og to år senere begyndte de at date.

De havde nu brug for tid hver for sig, fortalte Kate Middleton i forbindelse med deres forlovelse:

»Dengang var jeg ikke spor glad for det (bruddet, red.), men det gjorde mig faktisk til en stærkere person.«

»Du lærer dig selv at kende på en helt anden måde, og jeg tror, at man hurtigt kan blive helt opslugt i et forhold, når man er ung. Jeg værdsatte virkelig tiden for mig selv, selv om jeg ikke tænkte over det, da det stod på.«

Som bekendt endte det lykkeligt med parret, der i dag kan se frem til at overtage tronen i Storbritannien, når dronning Elizabeth og siden prins Charles takker af.

Hertugparret blev gift 29. april 2011 og har siden fået to sønner og en datter.